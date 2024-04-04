Опубликован проект расписания ЕГЭ-2024 с учетом дней для пересдачи

Минпросвещения РФ и Рособрнадзор опубликовали проект приказа нового расписания ЕГЭ-2024 с учетом возможности пересдать один предмет до конца приемной кампании. Документ размещен на официальном портале проектов нормативно-правовых актов.

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Пересдачу по информатике, обществознанию, русскому языку, физике, химии, а также письменной части экзамена по иностранным языкам предлагается организовать 4 июля.

Пересдачу же по биологии, географии, математике базового и профильного уровня, истории, литературе и устной части экзамена по иностранным языкам — 5 июля, говорится в документе.

О возможности пересдать один из предметов ЕГЭ до конца приемной кампании рассказал премьер-министр России Михаил Мишустин. При этом, указал глава правительства, никаких законодательных изменений для реализации этой инициативы не потребуется.

С этого года выпускники 11-х классов в качестве примеров в сочинении по русскому языку смогут обращаться не только к классическим произведениям литературы, но и к содержанию аниме, фильмов, комиксов, а также к реальным примерам из жизни.