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Кому из россиян опасно ездить за границу

Дипломатическое ведомство призвало россиян взвешивать риски при планировании поездок за границу. Например, в ряде стран их могут задержать по запросу западных спецслужб. МИД также рекомендует следить за сообщениями о военно-политических кризисах, террористических угрозах, чрезвычайных ситуациях, эпидемиологической обстановке в тех странах, которые россияне намереваются посетить. «Парламентская газета» разбиралась, кому и почему опасно ездить за рубеж.

Кому из россиян опасно ездить за границу
© © freepik.com

Арестовать могут даже на популярных курортах

Накануне майских каникул и отпускного сезона МИД предупредил россиян о том, что визит в некоторые страны может быть небезопасным. «Вновь акцентируем внимание на необходимости тщательно взвешивать риски при планировании поездок за границу и пребывании в тех или иных страна», — цитирует РИА Новости заявление ведомства.

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Дипломаты отметили, что не раз предупреждали о возможных задержаниях или арестах по запросам правоохранителей и спецслужб США, которые имеют соглашения об экстрадиции с более чем 100 странами, включая такие популярные у наших соотечественников, как Таиланд, Египет, Турцию и Израиль.

В МИД добавили, что в департамент ситуационно-кризисного центра уже поступали жалобы наших граждан, связанные с ограничениями, введенными Евросоюзом. В частности, это касается запрета на ввоз из России личных вещей, а также въезд автомобилей с российскими номерами. Напомним, что из-за санкций наши граждане не могут попасть на личных машинах на территорию ЕС как туристы даже на короткий срок. А в Литве, Латвии, Эстонии, Финляндии, Польше, Норвегии, Германии и Болгарии авто разрешается конфисковать.

Во внешнеполитическом ведомстве напомнили, что при пересечении границы россияне «добровольно подпадают под иностранную юрисдикцию, что предполагает обязанность соблюдать законы и нормы страны посещения».

МИД призвал перед поездкой изучить информацию о возможных последствиях, связанных с военно-политическими конфликтами, террористическими угрозами, чрезвычайными ситуациями, эпидемиологической обстановкой в зоне, куда они намереваются отправиться. Такую информацию регулярно публикуют на ресурсах министерства, а также в мобильном приложении «Помощник за рубежом».

Невыездные

Конституция РФ гарантирует право каждого гражданина свободно выезжать за пределы страны. Но есть ряд лиц, которым выезд может быть ограничен. Это те, кто:

имеет допуск к гостайне, проходит военную или альтернативную гражданскую службу, подозревается или обвиняется в совершении преступления, осужден за совершение преступления, уклоняется от наложенных судом обязательств, предоставил заведомо ложные сведения при оформлении документов на выезд, является сотрудником ФСБ России или уволен со службы в органах ФСБ, признан несостоятельным (банкротом).

Во всех этих случаях территориальный орган МВД России выдает уведомление, в котором указывает основание и срок ограничения, дату и регистрационный номер решения об ограничении, полное наименование и юридический адрес организации, наложившей такое ограничение. Кроме того, этим людям не оформляют загранпаспорт, а действующий изымают или передают на временное хранение в МВД.

Впрочем, сотрудникам ФСБ, в том числе бывшим, и работникам, имеющим доступ к сведениям особой важности, в исключительных случаях могут разрешить выехать за границу на короткий срок. Например, если ему или близкому родственнику потребуется экстренное лечение, в случае смерти члена семьи за пределами России и так далее.

Под санкциями

Из-за санкций, введенных еще в 2014 году, свои отпускные планы вынуждены скорректировать сотрудники силовых ведомств — МВД, Росгвардии, ФСИН и других. Им запрещены поездки в недружественные страны. Но есть возможность посетить Абхазию, Осетию, государства СНГ, Сербию. Для любителей пляжного отдыха теоретически доступны курорты Вьетнама, Китая, Таиланда, Турции, Марокко, Туниса, ОАЭ, Сейшельских островов и Кубы. Однако цены на путевки в такие страны высоки, поэтому рядовым сотрудникам отдых там будет не по карману.

С начала спецоперации на Украине страны Евросоюза, Швейцария, Австралия, Канада, США, Япония и другие наложили более 2,4 тысячи персональных санкций на влиятельных лиц России. Под них попали руководители Правительства, администрации президента, председатели обеих палат парламента и их заместители, некоторые депутаты, сенаторы, высокопоставленные чиновники, военачальники, главы корпораций, крупные бизнесмены, руководство Крыма и новых территорий и так далее. Для них въезд в определенные страны закрыт.

Вообще, по количеству введенных санкций Россия стала мировым лидером, опередив Иран. Соответственно, не смогут получить туристические визы и поехать в страны, наложившие санкции, и рядовые работники предприятий и организаций, попавших в такие списки.

«Агрессивная среда»

Зампред Комитета Госдумы по туризму и развитию туристической инфраструктуры Наталья Костенко сказала «Парламентской газете», что нахождение за границей давно стало для наших граждан небезопасным. «Франция, например, повысила уровень контртеррористической опасности, притом что у них скоро Олимпиада и все необходимые меры должны быть приняты заранее. Если даже наши цивилизованные партнеры не могут управлять ситуацией на своих территориях, то для россиян это предельно агрессивная среда», — отметила она.

Костенко подчеркнула, что террористические атаки регулярно происходят во всем мире, но сейчас их целью могут быть именно российские граждане. И это может случиться везде, в «любом турецком отеле».

«Есть желание у западных стран в коалиции с Украиной в том числе использовать террористические способы для принуждения России к переговорам или сдаче своих позиций. Поскольку Украина проигрывает на поле боя, то это единственный способ воздействовать на руководство нашей страны, — заявила депутат. — Я уверена, что организованная террористическая атака в «Крокус Сити Холле» была связана именно с этим. Эксперты тоже говорят, что их целью было устроить Беслан-2».

Наталья Костенко рассказала, что в Федеральном Собрании нет запрета на выезд депутатов и сенаторов за границу. Но он, по ее мнению, и не нужен, поскольку многие находятся под санкциями, осуждены украинским судом и находятся в базе данных сайта «Миротворец», куда вносят противников киевской власти.

«Мы только к соседям в командировки ездим — в страны ближнего зарубежья, и то редко. Но сейчас цель террористов — не правоохранители и не депутаты, а простые граждане. Опасность для них выше, чем для депутатов или чиновников», — заключила зампред Комитета по туризму.
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