Аксенов раскрыл подробности будущего курорта "Золотые пески России" в Крыму

Круглогодичный курорт "Золотые пески России" будет включать 17 отелей на 4500 номеров. За год только этот крымский курорт сможет принимать до 1 миллиона туристов. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава Крыма Сергей Аксенов по итогам совещания у президента, на котором обсуждался федеральный проект круглогодичных морских курортов "Пять морей и озеро Байкал".

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На совещании Аксенов представил крымский курорт "Золотые пески России", являющийся составной частью большого федерального проекта.

"Круглогодичный курорт "Золотые пески России" предусматривает строительство отапливаемых бассейнов, термальных и медицинских комплексов, аквапарка, экспоцентра", - сообщил подробности Аксенов.

Инвестиции в проект, который расположится между городами Евпатория и Саки составят около 60 миллиардов рублей. Будет создано 3500 новых рабочих мест, а в бюджеты различных уровней поступит около 3 миллиардов рублей налогов. Возводимые в рамках проекта отельные комплексы должны вступить в строй в 2030 году.

"В рамках проекта "Крымская Ривьера" запланировано строительство четырехзвездного комплекса на 840 номеров, который будет принимать порядка 90 тысяч туристов ежегодно", - сообщил Аксенов.

В этот проект будет привлечено около 16 миллиардов рублей инвестиций.

Круглогодичный курортный комплекс "Золотые пески России" расположится на 213 гектарах, включающей 45 гектаров пляжных территорий. От аэропорта "Симферополь" по новой транспортной магистрали, которую сдадут в эксплуатацию уже к нынешнему курортному сезону, сюда можно будет доехать за 30 - 40 минут.