Психотерапевт Лариса Никитина в разговоре с Рамблером прокомментировала идею ввести в российских загсах бесплатные консультации с психологами для супружеских пар, планирующих развод.

Первый заместитель председателя Комитета Государственной Думы по просвещению Яна Лантратова ранее предложила организовать в загсах бесплатные консультации психологов для желающих развестись. Речь идет о бесплатных консультациях с психологами и медиаторами для семейных пар, испытывающих сложности в отношениях или собирающихся расторгнуть брак, а также для пар, находящихся в процессе заключения брака. В ряде регионов уже действуют подобные программы, подчеркнула Лантратова.

Теоретически это было бы хорошо, если бы в загсах работали квалифицированные психологи, которые знают, о чем говорить с людьми в близкой к разводу ситуации. Но, как правило, если человек приходит в загс разводиться, то он нацелен именно на это. Если же пред разводом люди обращаются к психологу, это говорит о том, что у них есть конкретный запрос на то, чтобы сохранить брак, чтобы им в этом помогли. И здесь возникают вопросы, связанные с тем, где взять достаточное количество квалифицированных психологов, которые будут выполнять свою работу профессионально, кто будет финансировать их работу и так далее. Лариса Никитина Системный семейный психотерапевт и сексолог

Психологическая помощи крайне важна для людей, которые запутались в себе и в своих чувствах, добавила эксперт.

«Люди приходят к разводу не просто так, какое-то недовольство накапливается месяцами или даже годами. Бывает, что кто-то вступает в брак не по любви, а по другим причинам – просто пришло время, девушка забеременела и прочее… Кроме того, иногда человек подает на развод всего лишь для того, чтобы вторая сторона его просто услышала. Если же у людей «ничего не болит», то они спокойно идут в загс и спокойно подают заявление о разводе. Так что здесь многое зависит от того, почему люди решили развестись и что может их остановить. Если они действительно хотят поработать над своими отношениями, то это всегда можно сделать», - сказала она, отметив, что психологическая помощь также должна восприниматься людьми как нечто естественное.

Мужчин и женщин Никитина назвала «людьми с разных планет».

«Женщины часто придумывают, как именно должен вести себя мужчина, а мужчины при этом любят конкретику. Это касается даже элементарных бытовых вещей. Например, жена дуется на мужа из-за того, что тот не выбросил мусор или не помыл посуду, но мужчина просто не получил соответствующего задания. Мужчины хотят, чтобы о подобных вещах им говорили конкретно, а женщины руководствуются принципом, мол, он должен догадаться сам. Вот из-за такой разницы в восприятии мира мы и не понимаем друг друга», - подчеркнула она.

Вместе с тем Никитина напомнила, что в настоящее время существует обязательная консультация у психолога для планирующих аборт женщин, однако, по ее словам, после подобных сеансов пациентки зачастую не меняют своего решения.

«Я разговаривала с одним таким специалистом, работающим в государственной поликлинике, и спрашивала ее, скольких женщин она отвратила от аборта. Она ответила, что пока нисколько. Поэтому тут важно, чтобы консультации психологов в загсах не превратились в нечто подобное», - заявила она. «Если в паре есть какое-то недопонимание, то самостоятельно оно не рассосется, поэтому над отношениями надо работать и проговаривать все их аспекты. Часто бывает так, что сначала люди молчат в отношениях, а потом, например, кто-то не туда ставит свои тапочки – и происходит «взрыв», начинаются крики и летят оскорбления в обе стороны… Поэтому задумка с психологами в загсах – хорошая инициатива, но вопрос в том, как именно она может быть реализована. Как правило, решение о разводе – это уже последняя стадия, и даже очень эффективный психолог тут не всегда может помочь. Психологическую помощь надо хотеть получить, если же человек ее получить не хочет, то ему не помогут даже двадцать психологов», - заключила собеседница.

Ранее сообщалось, что после теракта в «Крокус Сити Холле» количество обращений граждан России в психологические сервисы серьезно выросло.