В загсах хотят предусмотреть бесплатного психолога для желающих расторгнуть брак

Первый заместитель председателя Комитета Государственной Думы по просвещению Яна Лантратова предложила организовать в загсах бесплатные консультации психологов для желающих развестись. С таким предложением парламентарий обратилась к вице-премьеру Татьяне Голиковой, сообщает 27 марта РИА Новости.

Речь идет о бесплатных консультаций с психологами и медиаторами для семейных пар, испытывающих сложности в отношениях или собирающихся расторгнуть брак, а также для пар, находящихся в процессе заключения брака.

В ряде регионов уже действуют подобные программы, подчеркнула Лантратова. Так, по ее словам, в Татарстане реализуется проект по предоставлению бесплатных консультаций психолога, а с 2016 года в столице республики также существуют «комнаты примирения» для пар, находящихся на грани развода.

Аналогичный опыт есть в Белгородской, Воронежской областях, Великом Новгороде и Нижнем Новгороде, отметила парламентарий.