Генпрокуратура опровергла данные о нарушениях при сдаче «Крокус Экспо»

Генпрокуратура РФ опровергла отсутствие разрешительных документов у «Крокус Экспо». Об этом говорится в заявлении, опубликованном надзорным ведомством в субботу, 23 марта.

В генпрокуратуре заинтересовались данным вопросом после того как в интернете появилась информация об отсутствии разрешения на ввод в эксплуатацию «Крокус Экспо». Прокуратуре Московской области было поручено провести проверку.

Она показала, что объект был введён в эксплуатацию 12 октября 2009 года без нарушений закона и градостроительных норм.

«Сообщения, о том что здание не было введено в эксплуатацию, и отсутствовало на кадастровой карте Росреестра, не соответствуют действительности», — сообщает генпрокуратура.

Ведомство рекомендовало СМИ и блогерам «воздержаться от публичного распространения недостоверных сведений» и использовать данные, полученные только из официальных источников.

Ранее в Союзе торговых центров оценили сумму ущерба, причиненного имуществу «Крокус Сити Холла» в 9,5 — 11,4 млрд рублей.