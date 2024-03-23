Названа сумма ущерба имуществу «Крокус Сити Холла»

Ущерб, нанесенный концертному залу «Крокус Сити Холла» в результате теракта, близок к 250-300 тыс. рублей за квадратный метр, предположил вице-президент Союза торговых центров Марат Манасян. Об этом пишет РИА «Новости».

Площадь концертного зала составляет 38 тыс. квадратных метров, уточнил Манасян. Таким образом, добавил он, сумма ущерба может оцениваться в 9,5-11,4 млрд рублей.

Предприниматель пояснил, что концертный зал комплекса был одним из лучших в Москве, «прекрасно оборудованным».

По его оценке, восстановление потребуется пострадавшей технике, концертному оборудованию. Он уточнил, что из-за санкций техника этого типа не поставляется в Россию. Соответственно, владельцам придется организовать поставки по параллельному импорту или заменить утраченное на оборудование других производителей.

Манасян отметил, что восстановительные работы потребуют не менее 8-10 месяцев. Вместе с тем, констатировал он, сами работы будут целесообразными только в том случае, если «не поврежден конструктив и основные несущие элементы».

Напомним, что в пятницу, 22 марта, в Красногорске произошел теракт. Злоумышленники ворвались в здание комплекса, убили большое количество посетителей и сотрудников, разбросали зажигательные шашки.

В результате их действий начался пожар. Пострадали три этажа здания, полностью выгорел концертный зал. Пожарные ликвидировали огонь утром 23 марта.