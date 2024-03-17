Жители Станицы Луганской (ЛНР) сожгли чучела Владимира Зеленского и президента США Джо Байдена. Так они ответили на атаки ВСУ и попытки Киева сорвать президентские выборы в России, передает РИА Новости.

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Луганская народная республика в дни выборов подверглась атакам украинских беспилотников. После этого местные жители решили выразить свое отношение к Киеву и Западу. Они соорудили чучела Зеленского и Байдена и подожгли их.

«Правильно и сделали (сожгли чучела Байдена и Зеленского), они столько людей угробили», — прокомментировал акцию местный житель.

Киевские вооруженные формирования 17 марта нанесли несколько ударов по населенным пунктам ЛНР. Утром они атаковали дроном жилой многоквартирный дом в Алчевске, а затем город Ровеньки, где находится крупная нефтебаза. Там были повреждены 8 жилых домов.

Ранее сообщалось, что российские силовики предотвратили теракт против доверенного лица кандидата в президенты РФ.