На доверенное лицо кандидата в президенты России готовилось покушение

На представителя одного из кандидатов в президенты России готовилось покушение. Об этом сообщил глава запорожского общественного движения «Мы — вместе с Россией», член Общественной палаты России Владимир Рогов, его слова приводит РИА Новости.

По словам Рогова, покушение готовилось в Бердянске Запорожской области, но было сорвано российскими силовиками. Общественник не стал уточнять, о ком из кандидатов идет речь и не стал сообщать фамилию представителя политика. Он подчеркнул лишь, что покушение готовилось на доверенное лицо «кандидата, который по социологии пользовался и пользуется максимальной поддержкой запорожцев».

Запланированное покушение Рогов назвал террористическим актом.

Ранее глава ЦИК Элла Памфилова сообщила, что с начала выборов на сайт Дистанционного электронного голосования было совершено 280 тысяч DDOS-атак.