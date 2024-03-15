Педагог оценил идею объединить ОГЭ и ЕГЭ по обществознанию и истории

Заслуженный учитель России, доктор педагогических наук Евгений Ямбург в разговоре с Рамблером прокомментировал идею объединить госэкзамены по истории и обществознанию.

Ранее помощник президента РФ, председатель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский на встрече с педагогами в Казанском федеральном университете заявил, что основной государственный экзамен (ОГЭ) и единый государственный экзамен (ЕГЭ) по истории и обществознанию разумнее будет объединить в один. Говоря о технической стороне экзамена, Мединский пояснил, что требуется «просто добавить вопросы», связанные с обществознанием. Он не стал скрывать, что многие сотрудники министерств и ведомств предлагают ликвидировать обществознание, как вредный предмет. Помощник президента РФ выступил с инициативой его сохранить.

Эта идея мне не представляется удачной, поскольку на сегодняшний день у нас есть вариативность. В ряде вузов сдается история (например, на исторических, философских или филологических факультетах), однако в большинстве вузов все-таки сдается обществознание, в том числе в некоторых экономических и даже в технических вузах. И мне непонятно, зачем нужно перегружать детей. Конечно, объединить можно все что угодно, но я все-таки не вижу здесь какой-то сверхзадачи. На сегодняшний день многие учащиеся выбирают именно обществознание, так как число вузов, в которые можно идти, сдав этот экзамен, больше. Евгений Ямбург Заслуженный учитель России, доктор педагогических наук, член-корреспондент РАО, директор московского Центра образования №109

Вместе с тем эксперт отметил, что обществознание не должно преподаваться «догматически».

«Когда на уроках преподаватель говорит, мол, запишите это, запишите то, и я как учитель обладаю всей полнотой знаний – это неправильно. В такой предмет, как обществознание, входят элементы экономики, без знаний о которой сегодня нельзя обойтись, элементы психологии, без которой нельзя, элементы культурологии, без которой человек сегодня «путается в трех соснах», и так далее. Обществознание — это сам по себе интегральный предмет», - сказал эксперт, выразив мнение, что существующая на сегодняшний день система, когда история и обществознание сдаются отдельно, является оптимальной.

Академик РАН Геннадий Онищенко ранее оценил идею отменить ЕГЭ в России.