В России предложили объединить госэкзамены по истории и обществознанию

ОГЭ и ЕГЭ по истории и обществознанию разумнее будет объединить в один. С таким предложением выступил помощник президента РФ, председатель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский на встрече с педагогами в Казанском федеральном университете, передает ТАСС.

«В конечном итоге, в идеале, на мой взгляд, хорошо бы нам сделать единый ОГЭ и ЕГЭ по истории и обществознанию», — отметил он.

Говоря о технической стороне экзамена, Мединский пояснил, что требуется «просто добавить вопросы», связанные с обществознанием.

Он не стал скрывать, что многие сотрудники министерств и ведомств предлагают ликвидировать обществознание, как вредный предмет. Помощник президента РФ выступил с инициативой его сохранить.

До этого в Минпросвещения прокомментировали увеличение часов истории в школах.

В конце февраля в Госдуме предложили сделать обязательной церемонию поднятия государственного флага во всех российских школах.

Ранее стало известно, что новый учебник по обществознанию будет готов к сентябрю.