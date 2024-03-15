Антифашисты из Европы и Бразилии прибыли в ЛНР в знак поддержки жителей Донбасса, сообщает Италии, Испании, Франции, Германии, Португалии.

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Иностранцы посетили мемориальный комплекс «Незаживающая рана Донбасса».

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«Чтобы жители Донбасса видели, что с ними тысячи, миллионы людей, которые проживают в разных странах, и нас объединяет одно — это борьба против фашизма, борьба против нацизма», — заявил председатель общественной организации «Союз землячеств Луганщины» Олег Акимов.

Антифашисты признались журналистам, что стыдятся военной помощи, которую Европа оказывает Киеву.

Ранее российская певица Ирина Дубцова вспомнила о том, как давала концерты в Донецкой народной республике (ДНР) и ЛНР под взрывы и автоматные очереди в 2019 году. Дубцова добавила, что с первого дня специальной военной операции на Украине она поддерживала Россию, президента страны и Донбасс.