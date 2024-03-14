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На Запорожской АЭС запустили резервную линию энергоснабжения

Энергоснабжение Запорожской АЭС (ЗАЭС) по высоковольтной линии 330 кВ «Феросплавная-1» было восстановлено после ремонта, рассказала ТАСС директор по коммуникациям атомной электростанции Евгения Яшина. Теперь объект обеспечивается энергией по двум линиям.

На Запорожской АЭС запустили резервную линию энергоснабжения
© РИА Новости
На настоящий момент энергоснабжение Запорожской атомной станции обеспечено за счет линии 750 кВ «Днепровская» и линии 330 кВ «Ферросплавная-1», — подчеркнула представитель ЗАЭС.

Ранее пресс-служба атомной электростанции сообщила, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) сбросили взрывное устройство в пяти метрах от баков с дизельным топливом на территории атомного объекта. По словам представителей ЗАЭС, если бы взрывчатка попала в топливохранилище, то последствия были бы печальные.

До этого эксперты Международного агентства по атомной энергии заявили, что слышали в среду взрыв недалеко от Запорожской АЭС. После хлопка последовала стрельба близ атомного объекта или на нем, рассказали в МАГАТЭ. Согласно предоставленным специалистами данным, они вызвались осмотреть возможное место происшествия. Однако им в этом отказали, пояснив, что там нет никаких повреждений, кроме того, «район находится вне контроля станции».

Общество
Евгения Яшина
МАГАТЭ
Украина