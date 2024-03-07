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Балерина Илзе Лиепа прокомментировала лишение литовского гражданства

Российская балерина и актриса Илзе Лиепа прокомментировала лишение ее литовского гражданства. Об этом сообщает RT на русском.

Лиепа прокомментировала лишение ее литовского гражданства
© РИА Новости

По словам Лиепы, такое решение властей Литвы стало еще одним доказательством правильности ее позиции. Она также добавила, что собирается остаться «со своей страной и президентом».

«Это ещё раз доказательство того, что все точки над “и” поставлены. Так что я остаюсь со своей страной, со своим президентом. Потому что с тем миром, который сейчас против нас, мне точно не по пути, потому что те ценности, которые они исповедуют, — это точно не путь ни мой, ни моего окружения, ни моих близких», — заявила она.

Балерину Илзе Лиепу лишили гражданства Литвы

Ранее президент Литвы Гитанас Науседа принял решение лишить Лиепу гражданства его страны.

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