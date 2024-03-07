Российская балерина и актриса Илзе Лиепа прокомментировала лишение ее литовского гражданства. Об этом сообщает RT на русском.

По словам Лиепы, такое решение властей Литвы стало еще одним доказательством правильности ее позиции. Она также добавила, что собирается остаться «со своей страной и президентом».

«Это ещё раз доказательство того, что все точки над “и” поставлены. Так что я остаюсь со своей страной, со своим президентом. Потому что с тем миром, который сейчас против нас, мне точно не по пути, потому что те ценности, которые они исповедуют, — это точно не путь ни мой, ни моего окружения, ни моих близких», — заявила она.

Балерину Илзе Лиепу лишили гражданства Литвы

Ранее президент Литвы Гитанас Науседа принял решение лишить Лиепу гражданства его страны.