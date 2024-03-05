Президент России Владимир Путин сравнил русскую баню с Эрмитажем. Его слова приводит URA.RU.

Ранее Путин в рамках рабочей поездки прибыл в Ставропольский край. Ее целью является решение вопросов сельскохозяйственной отрасли.

«Помню, как неделю отработали, извините, в баню пошли. Я как будто в Эрмитаж пришел, такое чувство было отдыха абсолютного», — сказал он на встрече с работниками тепличного комплекса «Солнечный дар».

Во время посещения предприятия президенту представили робота, умеющего собирать помидоры. На этом фоне у Путина спросили, что он любит больше — огурцы или помидоры. В ответ он пошутил и сказал, что все зависит от того, что ему предстоит закусывать.