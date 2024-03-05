Путин высказался о выборе между помидором и огурцом

Президент России Владимир Путин встретился в Ставрополе с работниками крупного тепличного комплекса. Об этом пишет РИА «Новости».

Сотрудники комплекса задали главе государства вопрос о том, что он предпочитает больше: огурец или помидор.

«Смотря, что закусываем», — отметил Путин.

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Ранее президент сообщил, что не отдает предпочтение какому-либо одному из традиционных салатов. Он пояснил, что выбор между оливье и селедкой под шубой зависит от того, что ими будут закусывать.