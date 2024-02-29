Президент России Владимир Путин предложил дать выпускникам «второй шанс», позволив им пересдать один из предметов единого государственного экзамена (ЕГЭ). Об этом он заявил в ходе оглашения послания Федеральному собранию, трансляцию которого ведет «Рамблер».

По словам главы государства, механизм ЕГЭ необходимо совершенствовать.

«Предлагаю дать выпускникам, что называется, второй шанс. А именно, по выбору самого ученика предоставить ему возможность пересдать ЕГЭ по одному из предметов», — сказал он.

Президент отметил, что этот шанс должен быть реализован «до конца приемной кампании в вузы», чтобы выпускники могли подать документы уже после пересдачи.