Синоптик объяснил, почему не стоит демонизировать явление Эль-Ниньо

Вильфанд объяснил, почему не стоит демонизировать явление Эль-Ниньо
Явление Эль-Ниньо, которое могло вызвать самое жаркое лето на планете в истории, прекращается в апреле, что должно привести к снижению температур. Об этом заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, пишет РИА Новости.
Летом 2022 года и 2023 года в разных странах Европы наблюдалась аномально жаркая погода. Ученые предупредили, что глобальное потепление меняет привычный климатический уклад и связали аномальную жару со сменой ветров и температуры поверхности моря над тропической частью Тихого океана с холодного Ла-нинья на теплое Эль-ниньо.
Однако, по словам Вильфанда, все модели и оценки говорят о том, что, начиная с апреля, Эль-Ниньо прекращается.
«То есть температура воды на востоке Тихого океана начнется понижаться до нормы», - пояснил метеоролог.
Таким образом, с вероятностью, превышающую 60%, во втором полугодии 2024 года наступит фаза Ла-Нинья, заметил научный руководитель Гидрометцентра Россиию
Ранее ведущий научный сотрудник кафедры метеорологии и климатологии географического факультета МГУ им М. В. Ломоносова Михаил Локощенко в разговоре с «Рамблером» назвал «ерундой» слухи о приходе рекордной жары в Россию этим летом. По его словам, связь погоды в средних широтах с Эль-Ниньо «статистически незначима» и говорить о том, что из-за этого феномена в России будет теплое лето, неправильно.