Синоптик объяснил, почему не стоит демонизировать явление Эль-Ниньо

Явление Эль-Ниньо, которое могло вызвать самое жаркое лето на планете в истории, прекращается в апреле, что должно привести к снижению температур. Об этом заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, пишет РИА Новости.

Летом 2022 года и 2023 года в разных странах Европы наблюдалась аномально жаркая погода. Ученые предупредили, что глобальное потепление меняет привычный климатический уклад и связали аномальную жару со сменой ветров и температуры поверхности моря над тропической частью Тихого океана с холодного Ла-нинья на теплое Эль-ниньо.

Однако, по словам Вильфанда, все модели и оценки говорят о том, что, начиная с апреля, Эль-Ниньо прекращается.

«То есть температура воды на востоке Тихого океана начнется понижаться до нормы», - пояснил метеоролог.

Таким образом, с вероятностью, превышающую 60%, во втором полугодии 2024 года наступит фаза Ла-Нинья, заметил научный руководитель Гидрометцентра Россиию