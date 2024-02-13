У актера Баринова выявили перелом отростка позвоночника

При повторном обследовании у артиста Валерия Баринова выявили перелом отростка позвоночника после падения у Московского театра юного зрителя. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

Уточняется, что Баринов сломал правый отросток позвонка грудного отдела. Кроме того подтвердился ушиб грудной клетки. Из-за травм артист провел всю ночь в НИИ скорой помощи имени Склифосовского. При этом, по словам Баринова, несмотря на то, что ему пришлось воспользоваться помощью медиков, сейчас с ним все нормально.