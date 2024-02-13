У актера Баринова выявили перелом отростка позвоночника
При повторном обследовании у артиста Валерия Баринова выявили перелом отростка позвоночника после падения у Московского театра юного зрителя. Об этом сообщает Telegram-канал «112».
Уточняется, что Баринов сломал правый отросток позвонка грудного отдела. Кроме того подтвердился ушиб грудной клетки. Из-за травм артист провел всю ночь в НИИ скорой помощи имени Склифосовского. При этом, по словам Баринова, несмотря на то, что ему пришлось воспользоваться помощью медиков, сейчас с ним все нормально.
Ранее сообщалось, что артист поскользнулся на улице перед театром и упал. После этого Баринов сыграл в спектакле «Леди Макбет нашего уезда». Однако затем ему пришлось вызывать скорую помощь. Его госпитализировали в больницу, где у него диагностировали ушибы и заподозрили повреждение позвоночника.