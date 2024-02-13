Актер Валерий Баринов упал на улице и повредил спину

Отмечается, что 78-летний Баринов направлялся в Театр юного зрителя, где у него был запланирован выход на сцену — актер должен был исполнить одну из главных ролей в спектакле «Леди Макбет нашего уезда». Но по пути артист поскользнулся и неудачно упал.

При этом Баринов все равно добрался до театра и исполнил роль — согласно информации источника, спектакль прошел без неприятностей, и зрители ничего не заподозрили. Однако после окончания постановки Баринову вызвали бригаду скорой помощи. Артист был доставлен в больницу, где врачи диагностировали у него ушибы и заподозрили повреждение позвоночника, но от госпитализации артиста отказались — Баринову разрешили лечиться дома.