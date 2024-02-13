$91.21+0.1398.19+0.04
Войти в почту

Актер Валерий Баринов упал на улице и повредил спину

Народный артист России Валерий Баринов поскользнулся на улице, из-за чего повредил спину и копчик. Об этом сообщает «Московский комсомолец».

Актер Валерий Баринов упал на улице и повредил спину
© РИА Новости

Отмечается, что 78-летний Баринов направлялся в Театр юного зрителя, где у него был запланирован выход на сцену — актер должен был исполнить одну из главных ролей в спектакле «Леди Макбет нашего уезда». Но по пути артист поскользнулся и неудачно упал.

При этом Баринов все равно добрался до театра и исполнил роль — согласно информации источника, спектакль прошел без неприятностей, и зрители ничего не заподозрили. Однако после окончания постановки Баринову вызвали бригаду скорой помощи. Артист был доставлен в больницу, где врачи диагностировали у него ушибы и заподозрили повреждение позвоночника, но от госпитализации артиста отказались — Баринову разрешили лечиться дома.

Ранее ухудшилось состояние госпитализированного Евгения Петросяна.

Общество
Евгений Петросян
Валерий Баринов
Россия
1
Главные новости
Больше новостей
Рамблер: главные новости