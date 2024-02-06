Умер актер из мини-сериала «В поисках капитана Гранта» Иван Иванов
Союз артистов Болгарии сообщил о смерти актера Ивана Иванова, сыгравшего в мини-сериале «В поисках капитана Гранта». Об этом пишет РЕН ТВ.
Иванову было 72 года. Причина смерти актера пока неизвестна.
«Нет другого артиста в болгарском кинo, который был бы настолько известен и любим уже после своей первой главной роли в фильме "Всe – любовь", снятом в 1979 году», — рассказали в союзе артистов.
Помимо этого, свои соболезнования родным и близким актера принес президент Болгарии Румен Радев. По его словам, Иванов являлся настоящим творцом, который заслужил любовь соотечественников.
«Впечатляющее присутствие Ивана Иванова в эмблематичных болгарских фильмах и постановках оставило след в сознании всех, кто прикоснулся к его творчеству», — прокомментировал смерть актера Радев.
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