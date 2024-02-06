Актер «Электротеатра» умер в возрасте 27 лет
Руководство «Электротеатра Станиславкий» сообщило о смерти 27-летнего актера Кирилла Турутина. Об этом сообщается на сайте театра.
Отмечается, что актер умер еще 18 января. Причина смерти Турутина не называется.
«Произошло непоправимое – от нас скоропостижно ушел очень молодой, очень талантливый человек, актер Электротеатра Кирилл Турутин. <...> Мы надеялись увидеть новые роли Кирилла, тонкого, трепетного артиста с прекрасной природой и большим дарованием, и работать дальше вместе», — сказано в сообщении театра.
Зрителям Турутин больше всего запомнился по ролям в спектаклях «Пиноккио. Лес», «Пиноккио. Театр» и «Служанки». Он также участвовал в концертах театра.
Ранее стало известно о смерти актера Александра Симонца.
Рамблер: главные новости