Актер «Электротеатра» умер в возрасте 27 лет

«Произошло непоправимое – от нас скоропостижно ушел очень молодой, очень талантливый человек, актер Электротеатра Кирилл Турутин. <...> Мы надеялись увидеть новые роли Кирилла, тонкого, трепетного артиста с прекрасной природой и большим дарованием, и работать дальше вместе», — сказано в сообщении театра.