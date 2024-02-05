Симоньян рассказала британскому журналисту о жизни в 90-х
Главный редактор RT Маргарита Симоньян рассказала о жизни в 90-х годах британскому журналисту Стиву Розенбергу.
По словам Симоньян, в 90-е годы пенсионерам долго время не выплачивали пенсии, поэтому они были вынуждены идти на крайние меры. При этом сами пенсии, по ее словам, даже не превышали прожиточный минимум.
«Я говорю: “Вы в 90-е здесь жили? Ну что, вы не помните, как пенсионеры, которым не выплачивали месяцами пенсию, <...> с вилами и с кольями у нас в России перекрывали мосты, захватывали железнодорожные переезды?” Я маленькая была, подростком, я это прекрасно помню», — заявила она.
Симоньян также добавила, что в 90-е годы россияне жили в условиях тотальной нищеты. Кроме того, по мнению главного редактора RT, на граждан страны «воздействовали с целью внушить презрение к своей стране».