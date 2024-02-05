Симоньян объяснила британскому журналисту, почему Путин стал президентом

В 1990-х годах Россия находилась в разрухе, к которой приложили руки ЦРУ и другие западные спецслужбы, сообщила в эфире программы «Вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия 1» главред RT Маргарита Симоньян. Таким образом она ответила на вопрос британского журналиста Стивена Розенберга, почему россияне в 2000 году выбрали главой государства Владимира Путина.

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Вы не помните, как пенсионеры с вилами и с кольями у нас в России перекрывали мосты, захватывали железнодорожные переезды? <...> Я маленькая была, подростком, но я это прекрасно помню. <...> Как нас учили презирать самих себя, как мое поколение этому учили, вдалбливали в нас. Это в школах в 90-е, во всей медийке, во всей поп-культуре, чтобы мы презирали свою собственную историю, — отметила Симоньян.

Поэтому, продолжила главред RT, в России даже не возникает вопрос, почему Путина выбрали президентом, поскольку ответ очевиден. Она уточнила, что он внес разительные перемены.

Журналистка добавила, что главной проблемой «лихих 90-х» стал сепаратизм. По ее словам, в те годы Сочи хотел отделиться от Краснодарского края, а Краснодарский край вовсе выйти из России. В то же время в серии взрывов домов в Буйнакске, Москве и Волгодонске (1999), Беслане (2004) и «Норд-Осте» (2002) Симоньян обвинила Запад.

Ранее Симоньян сообщила, что именно американская реактивная система залпового огня HIMARS является убийцей мирных жителей Лисичанска. По ее словам, обстрел пекарни, куда люди пришли просто поесть булочек, стал чудовищной трагедией.