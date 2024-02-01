В Госдуме сочли депортацию всех участников «Би-2» в Израиль незаконной

Депортация всех участников рок-группы «Би-2» в Израиль, включая тех, у кого имеется только российское гражданство, является незаконной. Об этом в беседе с «Лентой.ру» заявил первый зампредседателя комитета Госдумы по культуре Александр Шолохов.

«На мой взгляд, это незаконно. Речь идет даже не о "Би-2", а просто об общей практике. По каким соображениям гражданин одной страны может быть депортирован в другую, мне вообще непонятно. Совершенно очевидно, что таких правил не существует, поэтому продолжается общемировая тенденция любым способом насолить России. Это очередной прецедент, когда международное право используется только там, где это выгодно, и меняется опять же под нужный момент», — отреагировал депутат.

Все участники рок-группы "Би-2" выехали из Таиланда в соответствии со своими пожеланиями и местным законодательством. Об этом корреспонденту ТАСС сообщили в таиландском МИД.

"Оставшиеся участники группы покинули Таиланд в соответствии со своими пожеланиями, таиландскими иммиграционными законами и правилами", - сообщили во внешнеполитическом ведомстве.

Как ранее сообщила пресс-служба израильского МИД, шесть членов "Би-2" 31 января были освобождены в Таиланде и вылетели в Израиль. Еще один член группы прибыл в Израиль 31 января утром.

Участники "Би-2" были задержаны 24 января в Таиланде после выступления на Пхукете, концерт они провели без разрешения на работу. Как сообщили местные власти, сотрудники отделения полиции в Патонге (курорт на западном побережье Пхукета) задержали в общей сложности семь человек. Концерты "Би-2" прошли в Паттайе 22 января и в Пхукете 24 января. Суд Пхукета 26 января обязал каждого из участников "Би-2" выплатить штраф в размере 3 тыс. батов ($84) за нарушение местного законодательства.

Как сообщил генконсул РФ в провинции Пхукет Владимир Соснов, 27 января иммиграционными властями было принято решение этапировать музыкантов из Пхукета в центр временного содержания иммиграционного бюро королевской полиции Таиланда в Бангкоке для последующей депортации. По его словам, пятеро из семи участников группы являются гражданами России, еще два ее члена въехали в Таиланд по паспортам Израиля и Австралии. Гражданство этих стран есть у солистов и основателей коллектива Егора Бортника (Лева "Би-2", внесен в реестр иноагентов) и Александра Умана (Шура "Би-2").

Члены группы "Би-2" прилетели в Тель-Авив после депортации из Таиланда, сообщает телеканал РЕН ТВ.

По данным СМИ, музыканты сели в черный микроавтобус и уехали.

Решение о депортации всех участников «Би-2» в Израиль было принято утром 31 января после совещания в МИД Таиланда, рассказал РБК организатор концертов группы Максим Волков. Перед этим сторона защиты занималась тем, чтобы музыкантов с российскими паспортами не направили в Россию и власти страны «не смогли помешать в последний момент».

Содержались они с пристрастием. Да, это стандартная процедура, но в этой стандартной процедуре есть нюансы <...>, можно поместить людей в закрытую камеру, можно в открытую, можно в камеру где 80 человек, можно где 10. <...> Мы везде слышали, что звонят из российского консульства и интересуются делом с точки зрения контроля, а не с точки зрения как-то [попытаться его] завершить, — отметил организатор.

По словам Волкова, в первые дни после задержания артистов израильский и австралийский консулы вышли на связь и старались помочь. При этом российский представитель, как отметил собеседник РБК, «не сделал ни одного шага». Кроме того, 30 января в Telegram-канале группы появилось сообщение, что музыканты сами отказались общаться с консулом РФ.

Волков также указал, что «высшие чины Таиланда» не были в курсе произошедшего, однако после огласки они «тут же решили проблему». Мужчина напомнил, что по решению суда участники группы на минувшей неделе заплатили штраф за проведение концерта без необходимого разрешения.

Вокалист рок-группы «Би-2» Лева (настоящее имя — Егор Бортник, внесен Минюстом в реестр иноагентов) признал вину коллектива в нарушении законодательства Таиланда, однако назвал наказание, которому подверглись музыканты, несоизмеримым. Об этом он сообщил в разговоре с «Известиями».

Музыкант назвал случившееся неожиданностью.

«Я понимаю, что мы, пусть и не по своей вине, все-таки нарушили закон, но то, что стало происходить дальше, это было уже вне какой-то логики. И хорошо, что есть люди на земле, которые настолько эмпатичны, что готовы делать чудеса», — отметил Бортник.

Вокалист «Би-2» также выразил благодарность израильской стороне за содействие в депортации артистов коллектива в страну. Он объяснил, почему он и остальные участники группы летели разными рейсами. По его словам, его было проще вывезти из Таиланда из-за наличия гражданства Израиля.

Telegram-канал Mash сообщает, что российские дипломаты обсуждают с властями ОАЭ возможность запрета на выступления рок-группы «Би-2» в Дубае, как это произошло с музыкантами в Таиланде. Канал называет причиной этому поддержка Украины со стороны музыкального коллектива. В полиции Таиланда, между тем, отвергали связь ареста музыкантов с политикой.