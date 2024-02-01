В России назвали незаконной депортацию всех участников «Би-2» в Израиль

«На мой взгляд, это незаконно. Речь идет даже не о "Би-2", а просто об общей практике. По каким соображениям гражданин одной страны может быть депортирован в другую, мне вообще непонятно. Совершенно очевидно, что таких правил не существует, поэтому продолжается общемировая тенденция любым способом насолить России. Это очередной прецедент, когда международное право используется только там, где это выгодно, и меняется опять же под нужный момент», — отреагировал депутат.