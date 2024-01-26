Врач предупредил о рисках для здоровья из-за резкого потепления
Обещанное синоптиками потепление в Москве может спровоцировать ухудшение состояния здоровья у людей с метеозависимостью, а также у граждан с хроническими заболеваниями. Об этом в разговоре с Рамблером заявил врач-терапевт Андрей Кондрахин.
На следующей неделе в Москве ожидается очередное повышение температуры, показатели будут соответствовать погоде в марте, заявил ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
Для здорового человека риски, связанные с потеплением, минимальны, он его просто не почувствует. А вот люди, у которых есть хронические заболевания сердечно-сосудистой системы или легких могут почувствовать себя хуже в связи с изменением атмосферного давления. У кого-то возможно выраженное повышение давления, у кого-то - понижение. Многие люди принимают лекарства, чтобы выровнять давление (в особенности те, кто страдает гипертонией), и при потеплении бывает так, что их организм не выдерживает внутреннюю нагрузку, связанную с болезнью, а также внешнюю нагрузку, связанную с изменением атмосферного давления. Поэтому им нужно следить за давлением, вовремя принимать лекарства, а также по возможности не нагружать себя в дни потепления – ни в эмоциональном плане, ни в физическом.Андрей КондрахинВрач-терапевт, кандидат медицинских наук
Вместе с потеплением повышается уровень влажности воздуха, что способствует более активной передаче вирусов, добавил медик.
«Во влажной среде вирусам передаваться легче, они более устойчивы. Поэтому если вы бываете в кругу большого числа людей, то следует помнить о рисках и предпринимать соответствующие меры - носить маски, мыть руки и так далее», - отметил собеседник.
Вместе с тем Кондрахин обратил внимание на то, что с наступлением потепления важно не ошибиться с выбором одежды.
«Если ошибиться, то можно очень сильно вспотеть, а потом, расстегнувшись, - очень сильно замерзнуть, переохладиться и заболеть», - предупредил терапевт.
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