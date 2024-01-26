Врач предупредил о рисках для здоровья из-за резкого потепления

Для здорового человека риски, связанные с потеплением, минимальны, он его просто не почувствует. А вот люди, у которых есть хронические заболевания сердечно-сосудистой системы или легких могут почувствовать себя хуже в связи с изменением атмосферного давления. У кого-то возможно выраженное повышение давления, у кого-то - понижение. Многие люди принимают лекарства, чтобы выровнять давление (в особенности те, кто страдает гипертонией), и при потеплении бывает так, что их организм не выдерживает внутреннюю нагрузку, связанную с болезнью, а также внешнюю нагрузку, связанную с изменением атмосферного давления. Поэтому им нужно следить за давлением, вовремя принимать лекарства, а также по возможности не нагружать себя в дни потепления – ни в эмоциональном плане, ни в физическом.

Андрей Кондрахин Врач-терапевт, кандидат медицинских наук