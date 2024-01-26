Вильфанд анонсировал мартовскую погоду в Москве на следующей неделе

На следующей неделе в Москве ожидается очередное повышение температуры, показатели будут соответствовать погоде в марте. Об этом 26 января заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

По словам синоптика, в ближайшие выходные температура в столице будет хорошей — ночью ожидается минус 10, днем около минус 5. В субботу будет небольшой снег, а в воскресенье — облачно с прояснениями.

Вильфанд отметил, что с 29 января циркуляция воздуха начнет меняться. В ночь на понедельник будет минус 10-12 градусов, в то время как днем — до минус 2-4 градусов. «30 и 31 января — заметное повышение температуры», — цитирует «Интерфакс» метеоролога.

Специалист подчеркнул, что во вторник и в среду в Москве ночью будет минус 2-4 градуса, местами снег. «Уже во вторник и среду температура на 6 градусов выше нормы. Это уже совсем мартовская температура, оттепельная погода», — объяснил он.