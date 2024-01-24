В московском университете выявили случай заражения корью
В Российском университете дружбы народов в Москве выявили один случай заражения корью у студента. Об этом сообщает пресс-служба вуза.
«Обнаружен один случай кори среди студентов. Заболевший находится под наблюдением врачей, чувствует себя удовлетворительно», — говорится в тексте.
В соответствии с требованием Роспотребнадзора в главном корпусе университета на две недели отменили все массовые мероприятия, часть из них приняли решение перенести.
Напомним, что вспышка кори была зафиксирована в странах Евросоюза. За десять месяцев 2023 года там выявили 30 тысяч случаев заражения (941 в аналогичный период 2022 года). На этом фоне европейский офис ВОЗ выступил с призывом к проведению «срочной вакцинации».
Рамблер: главные новости