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В ВОЗ привали к «срочной» вакцинации от кори

Европейский офис ВОЗ призвал провести «срочную» вакцинацию от кори из-за роста случаев заболевания в странах ЕС. Об этом сообщает Politico.

В ВОЗ привали к «срочной» вакцинации от кори
© РИА Новости

В ВОЗ указали, что за десять месяцев 2023 года в Европе зафиксировали 30 тысяч случае заражения корью, что является в 30 раз больше, чем за аналогичный период 2022 года (941 заболевший). В организации считают, что тенденция к росту заболеваний сохранится, если не принять немедленных мер.

«Чтобы остановить передачу инфекции и предотвратить ее дальнейшее распространение необходимо провести срочную вакцинацию. Крайне важно, чтобы все страны были готовы к быстрому выявлению вспышек кори и своевременному реагированию на них», — отметили в ВОЗ.

Предполагается, что вспышки кори в странах ЕС вызваны пробелами в плановой иммунизации детей в период пандемии COVID-19. Согласно информации организации, в этот период не были вакцинированы более 1,8 миллиона детей.

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