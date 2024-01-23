В ВОЗ привали к «срочной» вакцинации от кори
Европейский офис ВОЗ призвал провести «срочную» вакцинацию от кори из-за роста случаев заболевания в странах ЕС. Об этом сообщает Politico.
В ВОЗ указали, что за десять месяцев 2023 года в Европе зафиксировали 30 тысяч случае заражения корью, что является в 30 раз больше, чем за аналогичный период 2022 года (941 заболевший). В организации считают, что тенденция к росту заболеваний сохранится, если не принять немедленных мер.
«Чтобы остановить передачу инфекции и предотвратить ее дальнейшее распространение необходимо провести срочную вакцинацию. Крайне важно, чтобы все страны были готовы к быстрому выявлению вспышек кори и своевременному реагированию на них», — отметили в ВОЗ.
Предполагается, что вспышки кори в странах ЕС вызваны пробелами в плановой иммунизации детей в период пандемии COVID-19. Согласно информации организации, в этот период не были вакцинированы более 1,8 миллиона детей.