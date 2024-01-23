В ВОЗ привали к «срочной» вакцинации от кори

В ВОЗ указали, что за десять месяцев 2023 года в Европе зафиксировали 30 тысяч случае заражения корью, что является в 30 раз больше, чем за аналогичный период 2022 года (941 заболевший). В организации считают, что тенденция к росту заболеваний сохранится, если не принять немедленных мер.