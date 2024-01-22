Юрист назвал условие для увольнения выкинувшей кота из поезда проводницы

В первую очередь, квалификация действий проводницы зависит от того, было ли ей вверено животное на хранение и транспортировку под отдельный документ (например, опись). Если да, то ее можно уволить по одному из оснований, предусмотренном ст.81 ТК РФ. Наличие состава преступления в ее действиях зависит от того, если докажут, что ее целью было причинение боли животному, либо хулиганские или корыстные побуждения, но это вряд ли. Скорее всего, проводница выполняла требования внутренней инструкции РЖД, по которой животные без разрешения или специального оформления не должны находиться в поезде. Отказ в возбуждении дела о самоуправстве (ст.330 УК) вполне формально обоснован, так как потерю животного не сочли существенным вредом. Поэтому де-юре проводница чиста, но если она не найдет грамотного юриста - общественный резонанс способен на многое.

Алексей Гавришев Адвокат, управляющий партнер AVG Legal