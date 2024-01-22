Юрист назвал условие для увольнения выкинувшей кота из поезда проводницы
Юрист, управляющий партнер адвокатского бюро AVG Legal Алексей Гавришев в разговоре с Рамблером прокомментировал инцидент с гибелью кота по кличке Твикс, который был выброшен из поезда проводницей в Кирове, и назвал условие, при котором женщина может лишиться работы.
Ранее сообщалось, что петицию с требованием уволить проводницу РЖД, выбросившую из поезда животное, подписали 226 тысяч человек. В документе отмечается, что проводница сознательно нарушила должностные инструкции. В результате ее действий животное погибло. Подписавшие петицию требуют также привлечь женщину к ответственности за жестокое обращение с животными, кроме того, от нее хотят добиться выплат владельцу кота за моральный ущерб. Также появилась информация о том, что после проверки органами дознания было отказано в возбуждении уголовного дела по ст. 330 УК (самоуправство).
В первую очередь, квалификация действий проводницы зависит от того, было ли ей вверено животное на хранение и транспортировку под отдельный документ (например, опись). Если да, то ее можно уволить по одному из оснований, предусмотренном ст.81 ТК РФ. Наличие состава преступления в ее действиях зависит от того, если докажут, что ее целью было причинение боли животному, либо хулиганские или корыстные побуждения, но это вряд ли. Скорее всего, проводница выполняла требования внутренней инструкции РЖД, по которой животные без разрешения или специального оформления не должны находиться в поезде. Отказ в возбуждении дела о самоуправстве (ст.330 УК) вполне формально обоснован, так как потерю животного не сочли существенным вредом. Поэтому де-юре проводница чиста, но если она не найдет грамотного юриста - общественный резонанс способен на многое.Алексей ГавришевАдвокат, управляющий партнер AVG Legal
18 января стало известно, что в Кирове проводница выкинула на мороз кота одного из пассажиров, решив, что он бездомный. На кота по имени Твикс был оформлен проездной билет, он вылез из переноски и пошел исследовать вагон. Проводница решила, что животное проникло в поезд с улицы, и выкинула его на платформу за пять минут до отправления состава. В РЖД принесли извинения за происшествие с котом Твиксом и сообщили, что внесут изменения в документы по перевозке животных в поездах.