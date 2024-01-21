За увольнение выкинувшей кота из поезда проводницы выступили тысячи россиян

Уже 226 тысяч человек РЖД, выбросившую из поезда кота Твикса.

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В документе отмечается, что проводница сознательно нарушила должностные инструкции. В результате ее действий животное погибло. Подписавшие петицию требуют также привлечь женщину к ответственности за жестокое обращение с животными, кроме того, от нее хотят добиться выплат владельцу кота за моральный ущерб.

Ранее хозяин кота Эдгар Гайфуллин заявил о готовности обратиться в суд.

«Я сделаю все, чтобы они ответили по закону. Полицию, суд, прокуратуру, дойдем хоть до президента», — пообещал он.