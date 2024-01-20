Россиянам рассказали, как увеличить отпуск на месяц

Россияне в 2024 году имеют возможность суммарно отдохнуть 51 день, а взять отпуск только на 21. Об этом сообщает «Прайм» со ссылкой на РИА Новости.

Эксперты говорят, что продлить отпуск можно, если грамотно чередовать выходные и государственные праздники. В 2024 году россияне официально отдыхают 9 дней без учета обычных выходных и завершившихся новогодних каникул.

Так, 23 февраля и 8 марта приходятся на пятницу. Официальные выходные растягиваются на три дня, к ним можно присоединить по 4 дня отпуска. В итоге в женский и мужской праздник получатся «девятидневные каникулы».

Майские праздники в этом году пройдут 29 апреля — 1 мая и 9 — 12 мая. Между ними пять рабочих дней, если взять в эти дни отпуск, то каникулы составят 15 дней.

День России, который празднуют 12 июня, в этом году выпадает на среду. Если взять отпуск 10 — 11 и 13 — 14 июня, то отдых продлится до девяти дней.