Утвержден календарь выходных дней и праздников на 2024 год

Министерство труда и социальной защиты РФ разработало график выходных и праздничных дней в 2024 году. Специалисты учли, что часть общегосударственных праздников совпадает с выходными днями, и внесли необходимые коррективы.

Новогодние каникулы будут длинными, они продлятся 10 дней — с 30 декабря 2023 года по 8 января 2024 года.

В феврале нерабочими будут 23, 24 и 25, в марте — 8, 9 и 10.

Майские праздники будут разбиты на два отрезка — с 28 апреля по 1 мая и с 9 по 12 мая.

Кроме того, нерабочими будет 12 июня, 3 и 4 ноября; 29, 30 и 31 декабря 2024 года.