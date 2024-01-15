Вирусолог высказался об угрозе появления «болезни X»

Термин «болезнь Х» — это более узкая версия термина «черный лебедь», то есть речь идет о потенциально возможной катастрофе. И если под «черным лебедем» может подразумеваться практически все что угодно – от масштабного землетрясения до инфекции, то в случае с «болезнью Х» имеется в виду именно инфекция. При этом возможность появления какой-нибудь «сногсшибательной» инфекции, которая будет такой же заразной, как, предположим, как COVID и такой же летальной, как Эбола, может внести определенную путаницу, поэтому используется данный термин. Его могут применять даже в отношении бактериологического заболевания, которое, например, будет обладать сверхустойчивостью ко всем антибиотикам и будет высокозаразным, как чума. Или, например, это может быть какое-то вирусное заболевание – из числа тех известных нам геморрагических лихорадок. Возможно, из природы к нам выйдет что-то новое, так как неизведанных вирусов тьма-тьмущая, и еще неизвестно, во что они превратятся, когда адаптируются к человеку. Ведь вирусы «специализируются» по различным видам. К примеру, короноавирус определенной время «жил» среди рукокрылых – летучих мышей – и никаких проблем с ним не было, но в определенной ситуации (возможно, в результате лабораторных исследований) он адаптировался к новому хозяину - к человеку – и оказался на новом хозяине очень «продуктивен».

Александр Чепурнов Начальник лаборатории особо опасных инфекций центра ФИЦ Фундаментальной трансляционной медицины, профессор вирусологии, доктор биологических наук