Вирусолог высказался об угрозе появления «болезни X»
Вирусолог Александр Чепурнов в разговоре с Рамблером прокомментировал планы участников форума в Давосе обсудить в ходе мероприятия так называемую «болезнь X» и рассказал о значении этого термина.
Ранее сообщалось, что в ходе Всемирного экономического форума в Давосе (ВЭФ) планируется обсудить «болезнь X», которая якобы многократно может превзойти по количеству смертей пандемию коронавируса. В ходе встречи планируется обсудить то, как нужно подготовить системы здравоохранения к предстоящим вызовам. На ней планируется участие главы ВОЗ Тедроса Гебрейесуса, министра здравоохранения Бразилии и других экспертов по здравоохранению. Она пройдет 17 января.
Термин «болезнь Х» — это более узкая версия термина «черный лебедь», то есть речь идет о потенциально возможной катастрофе. И если под «черным лебедем» может подразумеваться практически все что угодно – от масштабного землетрясения до инфекции, то в случае с «болезнью Х» имеется в виду именно инфекция. При этом возможность появления какой-нибудь «сногсшибательной» инфекции, которая будет такой же заразной, как, предположим, как COVID и такой же летальной, как Эбола, может внести определенную путаницу, поэтому используется данный термин. Его могут применять даже в отношении бактериологического заболевания, которое, например, будет обладать сверхустойчивостью ко всем антибиотикам и будет высокозаразным, как чума. Или, например, это может быть какое-то вирусное заболевание – из числа тех известных нам геморрагических лихорадок. Возможно, из природы к нам выйдет что-то новое, так как неизведанных вирусов тьма-тьмущая, и еще неизвестно, во что они превратятся, когда адаптируются к человеку. Ведь вирусы «специализируются» по различным видам. К примеру, короноавирус определенной время «жил» среди рукокрылых – летучих мышей – и никаких проблем с ним не было, но в определенной ситуации (возможно, в результате лабораторных исследований) он адаптировался к новому хозяину - к человеку – и оказался на новом хозяине очень «продуктивен».Александр Чепурнов Начальник лаборатории особо опасных инфекций центра ФИЦ Фундаментальной трансляционной медицины, профессор вирусологии, доктор биологических наук
Вместе с тем эксперт допустил, что болезнью Х» может стать «рукотворное изделие».
«Молекулярная биология уже поднялась на такие высоты, когда толковый молбиолог способен что-то «сочинить» самостоятельно. И если раньше подобные «изделия» были не очень стойки в природе, то сейчас есть возможность создавать действительно неприятные вещи. Придет время, и соответствующая проблема выйдет на первый план», — сказал Чепурнов.
Эксперт отметил, что необходимость дискуссий насчет возможного появления «болезни Х» и методах ее профилактики очевидна.
«Нужно быть готовыми к появлению «болезни Х» и понимать, что будет необходимо предпринимать в случае ее возникновения. Считаю, что вести подобное обсуждение – это правильно. Человечество должно готовиться к подобному развитию событий и обдумывать свои действия. Тем более история с коронавирусом показала, что все [страны] в подобной ситуации стараются сразу же закрыться и жить на своих ресурсах. Вспомните историю с Италией, которой в разгар пандемии коронавируса никто, кроме нас, помогать не пошел, несмотря на то, что страна является членом ЕС», — отметил специалист, добавив, что другим важным аспектом дискуссий является вопрос, связанный со скоростью создания противовирусных препаратов, в первую очередь вакцин.
Чепурнов также прокомментировал заявление Роспотребнадзора, согласно которому обсуждения «болезни Х» выгодны фармкомпаниям и носят не научные, а экономические мотивы.
«Да, это действительно так, но тут одно другому - не помеха. Безусловно, в этом вопросе у всех есть свои интересы, в том числе экономические. Но при этом мы понимаем, о каких рисках идет речь. Мы все это видели воочию [в ходе пандемии коронавируса]. А что будет, если появится более серьезная инфекция с более высокими показателями летальности? Тут нужно готовиться точно также, как и к появлению биологического оружия. Если раньше биологическое оружие считалось угрозой со стороны потенциального противника, то сегодня его может «склипать» почти любая группировка», — заключил вирусолог.
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