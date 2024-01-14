Роспотребнадзор: заявления о "болезни Х" могут иметь экономические мотивы

Заявления о "болезни X" могут иметь не научные, а экономические мотивы, передает РИА Новости, ссылаясь на пресс-службу Роспотребнадзора. По данным агентства, на Всемирном экономическом форуме (ВЭФ), который пройдет в швейцарском городе Давосе с 15 по 19 января 2024 года, будет обсуждаться "болезнь X", которая может превзойти пандемию коронавируса. В сообщении ведомства говорится, что на различных площадках и экономических форумах регулярно обсуждаются вопросы готовности к пандемиям, и ВЭФ не станет исключением. Отмечается, что при этом не будет предусмотрено участие в дискуссии мировых экспертов и эпидемиологов, которые непосредственно занимаются оценкой рисков новых пандемий и мер готовности к ним. Также в Роспотребнадзоре сообщили, что после завершения пандемии COVID-19 Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) продвигает идею о необходимости увеличения финансирования организации, а также реформы глобальной архитектуры здравоохранения. В качестве обоснования ВОЗ приводит будущие угрозы и неготовность мира к ним. "Включение "болезни X" в повестку дня Давоса и финансово заинтересованный состав участников, включающий крупную фармацевтические компании, показывает, что диалог сессии будет вращаться вокруг увеличения инвестиций", - предположили в отечественном ведомстве. Там добавили, что особенно это выгодно фармацевтическим кампаниям. До этого вице-спикер Госдумы Ирина Яровая обвинила Министерство обороны Соединенных Штатов в создании опасного военного биопроекта. Таким образом парламентарий отреагировала на информацию о "болезни X". Замглавы Центрального НИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов усомнился в том, что новая "болезнь X", найденная в Африке, обязательно является заразной.