Адвокат оценил возможное наказание для бросившего младенца в снег блогера
Юрист, управляющий партнер адвокатского бюро AVG Legal Алексей Гавришев в разговоре с Рамблером высказался о возможном наказании для блогера-миллионника Сергея Косенко, ставшего фигурантом скандала после публикации видео с его ребенком.
Ранее в одной из соцсетей Косенко опубликовал кадры, на которых он бросает одетого в костюм панды ребенка в снег. В замедленной съемке младенец падает в сугроб и уходит в него с головой, затем видео обрывается. Сам блогер заявил, что бросил в снег куклу, однако подписчики ему не поверили. После произошедшего депутат Госдумы Нина Останина заявила, что обратится в Следственный комитет. Поступок блогера она назвала "преступным".
Самое строгое, что ему может грозить, это обвинение в преступлении, предусмотренном ст.156 УК РФ "Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего". Если правоприменители и суд сочтут, что данная "забава" являлась жестоким обращением, а это понятие весьма оценочное, то возможно лишение свободы вплоть до 3 лет. Но даже в таком крайнем случае этот срок, скорее, будет условным... Если говорить о более мягком наказании, которому он может подвергнуться – это административный штраф, предусмотренный ст.5.35 КоАП за неисполнение или ненадлежащее исполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию, защите прав и интересов несовершеннолетних. Он составляет всего от 100 до 500 рублей. Но это будет возможно, если такую выходку не сочтут жестоким обращением.Алексей ГавришевАдвокат, управляющий партнер AVG Legal
Если окажется, что на видео блогер бросал куклу, то правоохранители могут попросить ее представить, отметил юрист.
"Хотя, он, конечно, не обязан этого делать", — подчеркнул Гавришев.
Органы опеки и попечительства вполне могут обратиться в суд с просьбой о лишении блогера родительских прав по основанию жестокого обращения, отметил юрист.
"Если это будет сделано, то блогер не освободится от содержания ребенка. Но, скорее всего, при этом малыша определят в детский дом", — сказал он.
Даже шуточный и добродушный поступок с детьми может повлечь неприятные последствия и вызвать резонанс, обратил внимание специалист.
"Однако большинство родителей не знают, что даже так необходимая по их мнению порка ремнем в воспитательных целях де-юре является и основанием для лишения прав, и преступлением. Более того, в стране настолько развита ювенальная юстиция, что если ребенок где-то упадет и получит шишку, и эту шишку заметит учитель, воспитатель в детском саду или врач в больнице, то они обязаны сообщить об этом в полицию. Полиция обязана отреагировать и вызвать кого-то из родителей на дачу объяснений. Орган опеки и попечительства может по такому поводу нагрянуть в гости... Перегибы в такой щепетильной сфере случаются весьма часто, но и это лучше, чем ничего, а именно, когда государство откровенно махало рукой на детей. Такие перегибы являются неизбежным побочным эффектом развитой системы защиты несовершеннолетних", — заключил адвокат.
Ранее телеведущая Ксения Бородина эмоционально высказалась о видео Сергея Косенко с его ребенком.