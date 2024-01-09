Адвокат оценил возможное наказание для бросившего младенца в снег блогера

"Однако большинство родителей не знают, что даже так необходимая по их мнению порка ремнем в воспитательных целях де-юре является и основанием для лишения прав, и преступлением. Более того, в стране настолько развита ювенальная юстиция, что если ребенок где-то упадет и получит шишку, и эту шишку заметит учитель, воспитатель в детском саду или врач в больнице, то они обязаны сообщить об этом в полицию. Полиция обязана отреагировать и вызвать кого-то из родителей на дачу объяснений. Орган опеки и попечительства может по такому поводу нагрянуть в гости... Перегибы в такой щепетильной сфере случаются весьма часто, но и это лучше, чем ничего, а именно, когда государство откровенно махало рукой на детей. Такие перегибы являются неизбежным побочным эффектом развитой системы защиты несовершеннолетних", — заключил адвокат.