Останина обратится в СК из-за видео с блогером и ребенком в сугробе

Депутат Госдумы Нина Останина обратится в Следственный комитет из-за видео, на котором блогер Сергей Косенко, предположительно, кидает двухмесячного ребенка в сугроб. В своем Telegram-канале она написала, что такой поступок является преступлением.

Считаю поступок Косенко не просто безнравственным, но и преступным, и буду обращаться в СК России с соответствующим заявлением, — заявила Останина.

Даже если Косенко действительно бросил в сугроб куклу с открывающимися глазами, то он все равно транслирует «людоедскую модель» поведения, добавила депутат. Подобное плотно откладывается в подсознании, указала она.

В беседе с изданием «Подъем» Останина добавила, что поступок блогера — это атака на институт семьи. По ее словам, соответствующее видео свидетельствует о «душеразложении».

Будем давать по рукам. Не надо лишать его родительских прав. Не будет он транслировать в соцсетях, и интерес у него пропадет. Поэтому торопиться мы не будем, но наложить запрет на подобного рода деятельность — это надо сделать, — заключила депутат.