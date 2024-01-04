Белгородским учащимся продлили зимние каникулы
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что школьникам и студентам нескольких муниципалитетов в регионе продлили зимние каникулы до 19 января. Об этом Гладков написал в своём Telegram-канале.
По словам губернатора, каникулы продлили в городе Белгород, Белгородском, Краснояружском, Борисовском и Волоконовском районах, а также Грайворонском, Шебекинском, Валуйском, Яковлевском городских округах и населённых пунктах Мелихово и Дальняя Игуменка. При этом детские сады в указанных муниципалитетах будут продолжать работать в режиме дежурных групп.
«В дежурных группах в первую очередь будем предоставлять места детям тех родителей, которые работают на предприятиях непрерывного цикла. В техникумах и ВУЗах, которые располагаются в этих муниципальных образованиях, сессию рекомендуем провести в дистанционном формате. При необходимости — продлить каникулы. В учреждениях дополнительного образования — школах искусств, спортивных секциях и пр. — сохранить только дистанционную форму обучения - тоже до 19 января», — написал Гладков.
Напомним, что 30 декабря ВСУ нанесли удар по Белгороду. В результате погибло 25 человек, ещё 109 получили ранения.