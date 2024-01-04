Белгородским учащимся продлили зимние каникулы

«В дежурных группах в первую очередь будем предоставлять места детям тех родителей, которые работают на предприятиях непрерывного цикла. В техникумах и ВУЗах, которые располагаются в этих муниципальных образованиях, сессию рекомендуем провести в дистанционном формате. При необходимости — продлить каникулы. В учреждениях дополнительного образования — школах искусств, спортивных секциях и пр. — сохранить только дистанционную форму обучения - тоже до 19 января», — написал Гладков.