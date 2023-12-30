Обстрел Белгорода. Главное

Вооруженные силы Украины в субботу, 30 декабря, нанесли удар по Белгороду. По предварительным данным, погибли 14 человек, 108 пострадали. «Рамблер» собрал данные об обстрелах, а также комментарии официальных лиц.

Количество погибших

В СМИ в первые минуты после обстрела появились сообщения о гибели двух человек, затем число погибших увеличилось до десяти, пишет ТАСС.

В дальнейшем в МЧС уточнили данные о погибших. Выяснилось, что в Белгороде при обстреле погибли 12 взрослых и два ребенка, еще 108 человек, включая 15 детей, пострадали.

Воздушная тревога

В городе своевременно прозвучали сигналы воздушной тревоги. Кроме того, власти призвали белгородцев спуститься в укрытия в соцсетях.

Повреждения зданий

При обстреле Белгорода получили повреждения порядка 40 объектов гражданской инфраструктуры. В частности, Дом правительства и медицинский колледж.

Горячая линия

В Белгороде запущена горячая линия по номеру 122. По ней принимают информацию о пострадавших и повреждениях.

Реакция официальных лиц

Президенту РФ Владимиру Путину доложили об ударе ВСУ по Белгороду, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Соболезнования в связи с обстрелом и готовность оказать помощь уже выразили мэр Москвы Сергей Собянин, а также губернаторы Московской, Воронежской и Липецкой областей Андрей Воробьев, Александр Гусев и Игорь Артамонов, губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров и глава Пятигорска Дмитрий Ворошилов.

«Чудовищные новости из Белгорода. Ракетный удар ВСУ по мирным жителям и жилым домам - настоящая подлость. Пострадали десятки человек, много жертв. Соболезнования всем, кого коснулась эта трагедия... Подмосковье тоже с вами. Мы обязательно поможем всем, кому потребуется наша поддержка», — подчеркнул Воробьев.

Помощь Белгороду