"Случаев рождения больших панд у нас в стане до этого еще не было, это первый подобный опыт. Рождение малыша у больших панд - это сложный процесс. Связано это с тем, что у панд очень короткий период размножения. Овуляция у самки может длиться всего несколько часов за целый год, поймать этот период непросто. При этом самец и самка должны понравиться друг другу, они оба должны попасть в соответствующий цикл. Поэтому перед соединением пары мы долго проводили необходимые исследования, проверяли гормональный фон, чтобы поймать этот очень короткий промежуток времени. Помимо этого, наши панды очень молодые, и тот факт, что самочка забеременела с первой попытки, — это огромный успех", — отметила она.