В Московском зоопарке объяснили розовый окрас родившегося там детеныша панды
Заведующая отделом "Фауна Китая" Московского зоопарка Ирина Овчинникова в разговоре с Рамблером рассказала о рождении детеныша у пары панд Диндин и Жуи, а также объяснила розовый оттенок в окрасе животного.
Московский зоопарк ранее назвал рождение панды самым ярким событием 2023 года. Овчинникова напомнила, что родившийся в конце августа этого года детеныш стал первой пандой, появившейся на свет в России.
"Случаев рождения больших панд у нас в стане до этого еще не было, это первый подобный опыт. Рождение малыша у больших панд - это сложный процесс. Связано это с тем, что у панд очень короткий период размножения. Овуляция у самки может длиться всего несколько часов за целый год, поймать этот период непросто. При этом самец и самка должны понравиться друг другу, они оба должны попасть в соответствующий цикл. Поэтому перед соединением пары мы долго проводили необходимые исследования, проверяли гормональный фон, чтобы поймать этот очень короткий промежуток времени. Помимо этого, наши панды очень молодые, и тот факт, что самочка забеременела с первой попытки, — это огромный успех", — отметила она.
По словам специалиста, розовой оттенок в окрасе детеныша панды свидетельствует о большой заботе со стороны матери.
"Китайцы называют розовую панду "счастливой". Диндин оказалась очень хорошей мамой: спаривание произошло естественным путем, она родила сама, а в первые секунды жизни малышки она ее забрала и сразу начала заботиться. Она сразу сообразила, что и как нужно делать. Розовый цвет малышки объясняется тем, что Диндин ее вылизывает: под действием фермента на воздухе происходит окисление, и шерсть приобретает розовый оттенок. Так что можно сказать, что чем более розовая панда, тем более она счастливая. Это означает, что она окружена заботой мамы", — рассказала сотрудница зоопарка.
Овчинникова также ответила на вопрос о том, почему к Диндин и ее детенышу не пускают отца Жуи.
"Это объясняется природой панд. В природе самец панды никогда не встречается со своими детьми. Вся их миссия, вся их любовь заканчивается после спаривания. Дальше самка остается с малышом (или малышами) одна. Панды - это животные-одиночки. Они встречаются раз в году для спаривания, а все остальное время живут обособленно на своей территории", — сказала она.
В настоящее время посетители Московского зоопарка не могут увить детеныша панды воочию, добавила Овчинникова.
"Пока мама и детеныш живут вне экспозиции - там, где находятся только сотрудники зоопарка, там, где они чувствуют себя уютнее. Сейчас самка учит малышку, которая уже начала ходить. Как только малышка окрепнет, станет более самостоятельной - мама сама выведет ее в вольер на обозрение посетителей. В плане сроков тут все зависит от самих панд ", — рассказала специалист.
Она также напомнила, что участники проекта "Активный гражданин" могут проголосовать за один из 10 вариантов имен для родившейся в России панды. Среди предложенных вариантов два популярных в КНР русских имени — Маша и Катюша. Кроме того, предлагается несколько китайских имен: Сяо Мо ("маленькая Мо"), связанное с первым иероглифом в слове "Москва", Цзин Дин ("златоглавая") и другие.
Ранее сообщалось, что участниками акции "Выбираем имя для малышки-панды из Московского зоопарка" стали более 340 тыс. человек.