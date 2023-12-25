Более 340 тыс. человек стали участниками акции «Выбираем имя для малышки-панды из Московского зоопарка». Об этом сообщается на официальном сайте мэра столицы.

«В проекте «Активный гражданин» началась акция «Выбираем имя для малышки-панды из Московского зоопарка». Среди участников голосования за имя для детеныша панды разыграют 500 призов – комплекты одежды из эксклюзивной линейки, посвященной этому животному», – говорится в материале.

Отмечается, что для того чтобы стать участником розыгрыша, достаточно отдать свой голос на сайте или в мобильном приложении проекта. Победителей выберут случайным образом в течение суток после завершения голосования, им придут пуш-уведомления и письма на электронную почту. Забрать свой приз можно будет в павильонах «Миллион призов», расположенных на площадках фестиваля «Путешествие в Рождество».