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Как праздновали Новый год в 90-е: фото

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Празднование Нового года в Москве. Огненное шоу на новогоднем празднике в московском парке "Сокольники", 2 января 1992 года
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Празднование Нового года в Москве. Огненное шоу на новогоднем празднике в московском парке "Сокольники", 2 января 1992 года 
© РИА Новости
Участник благотворительного новогоднего бала в Колонном зале Дома союзов, 3 января 1992 года
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Участник благотворительного новогоднего бала в Колонном зале Дома союзов, 3 января 1992 года 
© ТАСС
Во время праздника на Поклонной горе, 25 декабря 1993 года
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Во время праздника на Поклонной горе, 25 декабря 1993 года 
© ТАСС
Бесплатные новогодние представления на Васильевском спуске у Красной площади в дни школьных каникул, 1 января 1993 года
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Бесплатные новогодние представления на Васильевском спуске у Красной площади в дни школьных каникул, 1 января 1993 года  
© ТАСС

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Новогоднее представление на Васильевском спуске в Москве, 1993 год
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Новогоднее представление на Васильевском спуске в Москве, 1993 год 
© ТАСС
Во время праздничных гуляний на Поклонной горе, 24 декабря 1994 года
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Во время праздничных гуляний на Поклонной горе, 24 декабря 1994 года 
© ТАСС
Во время праздничных гуляний на Поклонной горе, 24 декабря 1994 года
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Во время праздничных гуляний на Поклонной горе, 24 декабря 1994 года 
© ТАСС
Новогодний прием в Государственном Кремлевском дворце, 1995 год
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Новогодний прием в Государственном Кремлевском дворце, 1995 год 
© ТАСС
Участники новогоднего театрализованного представления в парке "Сокольники", 3 января 1995 года
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Участники новогоднего театрализованного представления в парке "Сокольники", 3 января 1995 года 
© РИА Новости

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Продавец Марина Позднукова показывает юным покупателям игрушечного Деда Мороза, 17 декабря 1996 года
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Продавец Марина Позднукова показывает юным покупателям игрушечного Деда Мороза, 17 декабря 1996 года  
© ТАСС
Дед Мороз на остановке автобусов 5 декабря 1996 год
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Дед Мороз на остановке автобусов 5 декабря 1996 год 
© ТАСС
Московская семья слушает новогоднее обращение к россиянам Президента РФ Бориса Ельцина, 1996 год
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Московская семья слушает новогоднее обращение к россиянам Президента РФ Бориса Ельцина, 1996 год 
© ТАСС
Дед мороз у магазина "Игрушки", вблизи стадиона "Динамо", поздравляет прохожих с удачной покупкой, 22 ноября 1997 года
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Дед мороз у магазина "Игрушки", вблизи стадиона "Динамо", поздравляет прохожих с удачной покупкой, 22 ноября 1997 года 
© ТАСС
Дед Мороз (заслуженный артист РФ Александр Папыкин) и его помощница Копейка, 1 декабря 1997 года
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Дед Мороз (заслуженный артист РФ Александр Папыкин) и его помощница Копейка, 1 декабря 1997 года 
© ТАСС

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Дед Мороз во время встречи гостей на Театральной площади, 24 декабря 1997 года
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Дед Мороз во время встречи гостей на Театральной площади, 24 декабря 1997 года 
© ТАСС
Елена Александровна Никитенко с сыном Сашей готовят праздничный стол, декабрь 1997 года
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Елена Александровна Никитенко с сыном Сашей готовят праздничный стол, декабрь 1997 года  
© ТАСС
Семья Ростарчук: бабушка Ирина - молодая пенсионерка, ее дочка - студентка Настя, маленькая внучка Женечка у новогодней елки, 27 декабря 1997 года
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Семья Ростарчук: бабушка Ирина - молодая пенсионерка, ее дочка - студентка Настя, маленькая внучка Женечка у новогодней елки, 27 декабря 1997 года 
© ТАСС
Елочное украшение на новогоднюю елку стоимостью 60 рублей, 15 декабря 1998 года
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Елочное украшение на новогоднюю елку стоимостью 60 рублей, 15 декабря 1998 года 
© ТАСС
Шествие Дедов Морозов по главной улице Нижнего Новгорода, организованное местной телестудией "Сети-НН", 26 декабря 1998 год
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Шествие Дедов Морозов по главной улице Нижнего Новгорода, организованное местной телестудией "Сети-НН", 26 декабря 1998 год 
© ТАСС

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Последняя свадьба уходящего года. На снимке: москвичи Наташа Старцева и Сергей Казарьян после бракосочетания, 31 декабря 1998 года
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Последняя свадьба уходящего года. На снимке: москвичи Наташа Старцева и Сергей Казарьян после бракосочетания, 31 декабря 1998 года 
© ТАСС
Много лет каждую пятницу эти подруги-москвички (на снимке) собираются в Астраханских банях. Последняя пятница 1999 года совпала с наступлением Нового года
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Много лет каждую пятницу эти подруги-москвички (на снимке) собираются в Астраханских банях. Последняя пятница 1999 года совпала с наступлением Нового года 
© ТАСС
Московская детвора пишет письма Деду Морозу, 1999 год
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Московская детвора пишет письма Деду Морозу, 1999 год 
© ТАСС

Несмотря на то, что 90-е были не самым простым временем для нашей страны, множество россиян до сих пор с теплотой вспоминают те годы. Ни войны, ни экономические и социальные проблемы, ни бандитский беспредел не смогли лишить граждан самого светлого и долгожданного праздника — Нового года. Поэтому, как и в советские годы, россияне продолжали собираться семьями или шумными компаниями, чтобы отметить наступление следующего года. Вместе с тем, в обществе постепенно нарастали изменения, которые отражались на жизнях людей уводя их все дальше от советского прошлого.

Мы решили вспомнить, как отмечали Новой год в "лихие" 90-е и как изменился праздник к началу нового тысячелетия.

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