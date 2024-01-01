Как праздновали Новый год в 90-е: фото

Несмотря на то, что 90-е были не самым простым временем для нашей страны, множество россиян до сих пор с теплотой вспоминают те годы. Ни войны, ни экономические и социальные проблемы, ни бандитский беспредел не смогли лишить граждан самого светлого и долгожданного праздника — Нового года. Поэтому, как и в советские годы, россияне продолжали собираться семьями или шумными компаниями, чтобы отметить наступление следующего года. Вместе с тем, в обществе постепенно нарастали изменения, которые отражались на жизнях людей уводя их все дальше от советского прошлого.