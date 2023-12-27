От нищего хулигана до героя скандалов: Депардье — 75

Slide 1 of 26
Жерар Депардье и Роберт Де Ниро в фильме «Двадцатый век» (1976)
1/21
Жерар Депардье и Роберт Де Ниро в фильме «Двадцатый век» (1976) 
© 20th Century Fox/FilmStills.net/Global Look Press
Жерар Депардье на Международном московском кинофестивале, 1987 год
2/21
Жерар Депардье на Международном московском кинофестивале, 1987 год 
© Галина Кмит/РИА Новости
Кадр из фильма «Вальсирующие» (1974)
3/21
Кадр из фильма «Вальсирующие» (1974) 
© Uranus Productions France
Пьер Ришар и Жерар Депардье в фильме «Папаши» (1983)
4/21
Пьер Ришар и Жерар Депардье в фильме «Папаши» (1983) 
© FilmStills.net/Global Look Press

Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу

Катрин Денев и Жерар Депардье в фильме «Выбор оружия» (1981)
5/21
Катрин Денев и Жерар Депардье в фильме «Выбор оружия» (1981) 
© France 2
Жерар Депардье и кинорежиссер Клод Берри на XV Московском международном кинофестивале, 1987 год
6/21
Жерар Депардье и кинорежиссер Клод Берри на XV Московском международном кинофестивале, 1987 год 
© С. Иванов/РИА Новости
Жерар Депардье в фильме «Камилла Клодель» (1988)
7/21
Жерар Депардье в фильме «Камилла Клодель» (1988) 
© Soffia/Global Look Press
Жерар Депардье и Энди Макдауэлл в кадре из фильма «Вид на жительство» (1990)
8/21
Жерар Депардье и Энди Макдауэлл в кадре из фильма «Вид на жительство» (1990) 
© Touchstone Pictures
Арнольд Шварцнеггер и французский актер Жерар Депардье во время торжественной церемонии открытия ресторана «Планета Голливуд», 1996 год
9/21
Арнольд Шварцнеггер и французский актер Жерар Депардье во время торжественной церемонии открытия ресторана «Планета Голливуд», 1996 год 
© Александр Неменов/ТАСС

Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу

Джереми Айронс и Жерар Депардье в фильме «Человек в железной маске» (1998)
10/21
Джереми Айронс и Жерар Депардье в фильме «Человек в железной маске» (1998) 
© KPA/Global Look Press
Анн Броше и Жерар Депардье в фильме «Сирано де Бержерак» (1990)
11/21
Анн Броше и Жерар Депардье в фильме «Сирано де Бержерак» (1990) 
© KPA/Clobal Look Press
Бен Газзара, Жерар Депардье и Джина Роулендс в эпизоде из фильма «Париж, я люблю тебя» (2006)
12/21
Бен Газзара, Жерар Депардье и Джина Роулендс в эпизоде из фильма «Париж, я люблю тебя» (2006) 
© FilmStills.net/Global Look Press
Президент России Владимир Путин во время встречи с Жераром Депардье в Сочи, 2013 год
13/21
Президент России Владимир Путин во время встречи с Жераром Депардье в Сочи, 2013 год 
© Михаил Климентьев/РИА Новости
Съемки художественного фильма «Зависть богов». Режиссер Владимир Меньшов, актеры Жерар Депардье и Александр Феклистов, 2000 год
14/21
Съемки художественного фильма «Зависть богов». Режиссер Владимир Меньшов, актеры Жерар Депардье и Александр Феклистов, 2000 год 
© Дмитрий Коробейников/РИА Новости

Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу

Президент Грузии Михаил Саакашвили и французский актер Жерар Депардье на гуцульском базаре в Яремче, Украина, 2007 год
15/21
Президент Грузии Михаил Саакашвили и французский актер Жерар Депардье на гуцульском базаре в Яремче, Украина, 2007 год 
© Николай Лазаренко/ТАСС
Президент Украины Виктор Ющенко и французский актер Жерар Депардье во время посещения дома семьи Ющенко в селе Безрадичи, 2006 год
16/21
Президент Украины Виктор Ющенко и французский актер Жерар Депардье во время посещения дома семьи Ющенко в селе Безрадичи, 2006 год 
© Михаил Маркив/ТАСС
Жерар Депардье демонстрирует свой российский паспорт в аэропорту Саранска, 2013 год
17/21
Жерар Депардье демонстрирует свой российский паспорт в аэропорту Саранска, 2013 год 
© Юлия Честнова/РИА Новости
Рамзан Кадыров и Жерар Депардье во время встречи в новом здании комплекса правительственных зданий в Грозном, 2013 год
18/21
Рамзан Кадыров и Жерар Депардье во время встречи в новом здании комплекса правительственных зданий в Грозном, 2013 год 
© Саид Царнаев/РИА Новости
Актер Жерар Депардье на премьере фильма «Виктор», 2014 год
19/21
Актер Жерар Депардье на премьере фильма «Виктор», 2014 год 
© Кирилл Каллиников/РИА Новости

Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу

Жерар Депардье и певица Зара во время концерта в честь 80-летия Владимира Высоцкого в Государственном центральном концертном зале «Россия» в Лужниках, 2018 год
20/21
Жерар Депардье и певица Зара во время концерта в честь 80-летия Владимира Высоцкого в Государственном центральном концертном зале «Россия» в Лужниках, 2018 год 
© Рамиль Ситдиков/РИА Новости
Жерар Депардье, 2018 год
21/21
Жерар Депардье, 2018 год 
© Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Депардье родился в 1948 году в бедной семье неграмотного жестянщика-алкоголика. Кроме него в семье было еще пять детей, кое-как они пытались выжить на соцпособия. Маленький Депардье даже мечтал стать мясником — чтобы всегда есть досыта.

Школу он не закончил, большую часть времени проводил на улице. Бывало, что он обворовывал могилы и студентов на митингах. В юности более опытный боксер сломал будущей звезде нос на любительском ринге (что станет визитной карточкой актера). Кроме того, молодой человек вместе с друзьями крутился вокруг авиабазы НАТО, открытой в его родном городке Шатору: перепродавал иностранные джинсы и сигареты, втихую сливал военное топливо. Там же Депардье впервые посмотрел американские фильмы и полюбил кино.

В 16 лет он отсидел три недели в тюрьме за кражу автомобиля. Тогда же друг позвал Депардье в Париж. Там парень решил стать актером и поступил на курсы.

Стал известным на всю страну после скандального фильма «Вальсирующие» (1974), где играл дерзкого грубоватого хулигана. Позже Депардье закрепил успех, сыграв в фильмах «Невезучие» (1981), «Папаши» (1983) и «Беглецы» (1986). За свою карьеру он снялся более чем в 200 картинах.

В 2012-м Депардье отказался от французского гражданства, объявив себя «гражданином мира». В настоящее время он имеет гражданство России и еще нескольких стран. Живет в Европе.

Последнее время имя Депардье связано со скандалом — весной 13 французских женщин обвинили его в домогательствах во время съемок, позже к ним присоединились еще несколько человек. Сам артист все отрицает. Эммануэль Макрон и еще 50 французских деятелей культуры в декабре призвали прекратить публичную травлю актера и оставить дело суду.

«Жерар Депардье, возможно, является величайшим из всех актеров. Последним «священным гигантом кинематографа». Мы не можем больше молчаливо наблюдать за этим линчеванием, за потоком ненависти, направленным на него», — говорится в обращении деятелей культуры.

Газета.Ru: главные новости