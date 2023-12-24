Стала известна начальная цена визитки Путина из 90-х на аукционе

В интернете сегодня состоится продажа визитной карточки Путина 1990-х годов. Об этом сообщает РИА Новости.

Торги начнутся в воскресенье, 24 декабря. За 5 часов до их начала стала известна максимальная начальная ставка.

«Составляет 200 тысяч рублей», — сообщают организаторы

На визитке указана должность Путина: советник по международным связям председателя Ленинградского городского совета народных депутатов. На карточке от руки написаны два телефона. Продавец утверждает, что Путин вписал их лично.

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Стартовая цена лота 16 неделю назад была установлена в размере одной тысячи рублей.