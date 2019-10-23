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В России за два миллиона продают визитку Путина 

Рамблер 26 минут назад
Визитка президента России Владимира Путина 25-летней давности выставлена на продажу на сайте частных объявлений avito.ru за 2 млн рублей. Об этом сообщает Ura.ru.
«Визитка Владимира Путина, данная им моему отцу, когда он еще был председателем комитета. Ждала своего момента в визитнице более 20 лет. Качество хорошее», — говорится в объявлении.
Avito.ru/ Ura.ru
Вероятно, визитка относится к периоду 1991-1996 годов, когда Владимир Путин работал в мэрии Санкт-Петербурга и занимал должность председателя Комитета по внешним связям городской мэрии.
Подлинность визитной карточки не подтверждена.
На avito.ru также присутствует визитка президента того же периода стоимостью 550 тысяч рублей. Продавец отметил, что цена снижена «в связи со срочностью», и назвал покупку визитки «неплохим вложением денег на будущее».
Политика , Видео , Владимир Путин , Правительство Санкт-Петербурга , РИА Ura.ru
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