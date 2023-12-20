Директор «Лиги безопасного интернета» и член Общественной палаты России Екатерина Мизулина написала заявление в МВД на рэпера Пашу Техника. Об этом она сообщила в своём Telegram-канале.

По словам Мизулиной, рэпер занимается пропагандой запрещенных веществ и рекламирует способы покупки наркотиков, а также распространяет «порнографию и другой деструктивный контент».

«Обратились в МВД в связи с пропагандой блогером Паша Техник запрещенных веществ, рекламой магазинов по продаже наркотиков и распространением порнографического и другого деструктивного контента. Достал», — написала она.

При этом Мизулина добавила, что получила несколько сообщений от граждан, которые рассказали о возможном мошенничестве со стороны Техника. Ситуацию прокомментировал сам рэпер. По его словам, претензии Мизулиной построены на информации, полученной с фейкового Telegram-канала, который ему не принадлежит.