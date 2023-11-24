Против Шарлота возбудили три уголовных дела

Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина заявила, что в отношении певца Эдуарда Шарлота возбудили три уголовных дела. Об этом Мизулина написала в своём Telegram-канале.

По её словам, в рамках одного уголовного дела Шарлота обвиняют в оскорблении чувств верующих, ещё два уголовных дела заведены по статье «Реабилитация нацизма». Сам певец пока никак не прокомментировал ситуацию.

«В отношении блогера-русофоба, ЛГБТ-пропагандиста Шарлота СУ СК по Самарской области возбуждено 3 уголовных дела: 2 из них по ч.4 статьи 354.1 УК РФ “Реабилитация нацизма”, а также одно уголовное дело по статье 148 УК РФ — “Оскорбление чувств верующих”. Доброй дороги из Питера в Самару», — написала Мизулина.

Как отмечает Telegram-канал Mash, только по двум статьям из трёх Шарлоту грозит наказание до шести лет тюремного заключения. Помимо этого источник утверждает, что певца планируют этапировать из Санкт-Петербурга в Самарскую область в начале декабря — сразу после того, как закончится наказание по административной статье.