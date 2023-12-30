Итоги 2023 года в фотографиях
В 2023 году произошло множество ярких событий, как в нашей стране, так и по всему миру. Фоторедакторы ТАСС по традиции выбрали из нескольких десятков тысяч снимков, сделанных фотографами агентства, сто самых ярких и важных кадров уходящего года. В итоговую подборку вошли фотографии участников СВО, природные катастрофы, спортивные достижения страны, политические и общественные события. Мы предлагаем вам взглянуть пусть и на сокращенную, но не менее важную версию знаковых снимков, которые уже вошли в историю.
Самые яркие события уходящего 2023 года в объективе фотографов информационного агентства ТАСС — в галерее «Рамблера».
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