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Итоги 2023 года в фотографиях

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Военнослужащий Центрального военного округа (ЦВО) во время боевой работы расчета самоходной артиллерийской установки (САУ) "Малка" в зоне проведения специальной военной операции. При получении цели от разведывательных беспилотных аппаратов расчет наносит артиллерийский удар осколочно-фугасными 203-мм снарядами по укрепленным районам и артиллерийским установкам противника. Февраль 2023 года.
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Военнослужащий Центрального военного округа (ЦВО) во время боевой работы расчета самоходной артиллерийской установки (САУ) "Малка" в зоне проведения специальной военной операции. При получении цели от разведывательных беспилотных аппаратов расчет наносит артиллерийский удар осколочно-фугасными 203-мм снарядами по укрепленным районам и артиллерийским установкам противника. Февраль 2023 года. 
© ТАСС
Рязань. Люди на сапбордах на территории муниципального автономного учреждения культуры (МАУК) "Лесопарк". В связи с повышением среднесуточной температуры, интенсивным снеготаянием, а также выпадением осадков в Центральном, Приволжском и Сибирском федеральных округах произошло подтопление территорий в 13 субъектах. Апрель 2023 года
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Рязань. Люди на сапбордах на территории муниципального автономного учреждения культуры (МАУК) "Лесопарк". В связи с повышением среднесуточной температуры, интенсивным снеготаянием, а также выпадением осадков в Центральном, Приволжском и Сибирском федеральных округах произошло подтопление территорий в 13 субъектах. Апрель 2023 года 
© ТАСС
Курганская область. Последствия пожара в селе Юлдус. 7 мая в ряде населенных пунктов Курганской области возникли масштабные природные пожары, в регионе введен режим ЧС. Май 2023 года
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Курганская область. Последствия пожара в селе Юлдус. 7 мая в ряде населенных пунктов Курганской области возникли масштабные природные пожары, в регионе введен режим ЧС. Май 2023 года 
© ТАСС
Волгоград. Военнослужащие парадных расчетов во время парада, посвященного 78-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, на улице Мира. Май 2023 года
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Волгоград. Военнослужащие парадных расчетов во время парада, посвященного 78-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, на улице Мира. Май 2023 года 
© ТАСС

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Мариуполь. Вид на жилой многоквартирный дом в микрорайоне "Невский". Июнь 2023 года
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Мариуполь. Вид на жилой многоквартирный дом в микрорайоне "Невский". Июнь 2023 года 
© ТАСС
Ростов-на-Дону. Танк бойцов ЧВК "Вагнер" у здания Южного военного округа. Июнь 2023 год
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Ростов-на-Дону. Танк бойцов ЧВК "Вагнер" у здания Южного военного округа. Июнь 2023 год 
© ТАСС
Краснодарский край. Сочи. Автомобили, пострадавшие в результате подтопления из-за дождя, на улице Ручей Видный в микрорайоне Хоста. Июль 2023 года.
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Краснодарский край. Сочи. Автомобили, пострадавшие в результате подтопления из-за дождя, на улице Ручей Видный в микрорайоне Хоста. Июль 2023 года. 
© ТАСС
Приморский край. Владивосток. Участники установления мировых рекордов во время заплыва в бухте Труда на острове Русском. В рамках мероприятия установили сразу два мировых рекорда: спустили на воду самую большую доску для гребли стоя (20,29 метра в длину, 2,62 метра в ширину) и установили рекорд по самому большому количеству людей на сапборде (42 человека). Сапборд сделали в Китае по технологии и чертежам Владивостокской компании Molokai Shop. Он расчитан на 50 человек. Август 2023 года
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Приморский край. Владивосток. Участники установления мировых рекордов во время заплыва в бухте Труда на острове Русском. В рамках мероприятия установили сразу два мировых рекорда: спустили на воду самую большую доску для гребли стоя (20,29 метра в длину, 2,62 метра в ширину) и установили рекорд по самому большому количеству людей на сапборде (42 человека). Сапборд сделали в Китае по технологии и чертежам Владивостокской компании Molokai Shop. Он расчитан на 50 человек. Август 2023 года 
© ТАСС
Полнолуние в Иванове. Август 2023 года
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Полнолуние в Иванове. Август 2023 года 
© ТАСС

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Москва. Виктор Ортега во время соревнований по прыжкам в воду на фестивале водных видов спорта "Открытая вода" на гребном канале "Москва". Август 2023 года
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Москва. Виктор Ортега во время соревнований по прыжкам в воду на фестивале водных видов спорта "Открытая вода" на гребном канале "Москва". Август 2023 года 
© ТАСС
Краснодарский край. Федеральная территория "Сириус". Фигуристы Оксана Домнина и Роман Костомаров на ледовом гала-шоу "Письма любви" в постановке режиссера Ильи Авербуха в ледовом дворце "Айсберг". Август 2023 года
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Краснодарский край. Федеральная территория "Сириус". Фигуристы Оксана Домнина и Роман Костомаров на ледовом гала-шоу "Письма любви" в постановке режиссера Ильи Авербуха в ледовом дворце "Айсберг". Август 2023 года 
© ТАСС
Новосибирская область. Самолет "Уральских авиалиний", совершивший экстренную посадку на грунт в районе села Убинского из-за проблем с гидросистемой. Сентябрь 2023 года
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Новосибирская область. Самолет "Уральских авиалиний", совершивший экстренную посадку на грунт в районе села Убинского из-за проблем с гидросистемой. Сентябрь 2023 года 
© ТАСС
Мэр Москвы Сергей Собянин, генеральный директор АО "Ренессанс-Реставрация" Иван Селило и художественный руководитель Театра эстрады Геннадий Хазанов во время открытия Московского государственного театра эстрады после трехлетней реставрации. Октябрь 2023 года
13/20
Мэр Москвы Сергей Собянин, генеральный директор АО "Ренессанс-Реставрация" Иван Селило и художественный руководитель Театра эстрады Геннадий Хазанов во время открытия Московского государственного театра эстрады после трехлетней реставрации. Октябрь 2023 года 
© ТАСС
Донецк. Пожар на железнодорожной станции Мушкетово, возникший в результате обстрела города со стороны ВСУ. Октябрь 2023 года
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Донецк. Пожар на железнодорожной станции Мушкетово, возникший в результате обстрела города со стороны ВСУ. Октябрь 2023 года 
© ТАСС

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Пекин. Президент РФ Владимир Путин во время подхода к российским СМИ в резиденции "Дяоюйтай". Октябрь 2023 года
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Пекин. Президент РФ Владимир Путин во время подхода к российским СМИ в резиденции "Дяоюйтай". Октябрь 2023 года 
© ТАСС
Мурманская область. Иностранные граждане у КПП "Алакуртти" в Кандалакшском районе на пути к пункту пропуска "Салла" на российско-финской границе. В ночь с 17 на 18 ноября Финляндия закрыла четыре пограничных пункта на восточной границе из-за притока "граждан третьих стран". 22 ноября правительство Финляндии решило закрыть три из оставшихся четырех КПП на границе с РФ. С 24 ноября единственным погранпереходом через сухопутную границу между Финляндией, ЕС и Россией остался "Райа-Йоосеппи — Лотта". Ноябрь 2023 года
16/20
Мурманская область. Иностранные граждане у КПП "Алакуртти" в Кандалакшском районе на пути к пункту пропуска "Салла" на российско-финской границе. В ночь с 17 на 18 ноября Финляндия закрыла четыре пограничных пункта на восточной границе из-за притока "граждан третьих стран". 22 ноября правительство Финляндии решило закрыть три из оставшихся четырех КПП на границе с РФ. С 24 ноября единственным погранпереходом через сухопутную границу между Финляндией, ЕС и Россией остался "Райа-Йоосеппи — Лотта". Ноябрь 2023 года 
© ТАСС
Эвакуированная гражданка Палестины на Казанском вокзале перед отправкой в Чечню в пункты временного размещения. Ноябрь 2023 года
17/20
Эвакуированная гражданка Палестины на Казанском вокзале перед отправкой в Чечню в пункты временного размещения. Ноябрь 2023 года 
© ТАСС
Москва. Стадион "ЦСКА-Арена". Континентальная хоккейная лига. ЦСКА (Москва) - "Нефтехимик" (Нижнекамск). Булат Шафигуллин ("Нефтехимик") и игроки ЦСКА во время матча. Ноябрь 2023 года
18/20
Москва. Стадион "ЦСКА-Арена". Континентальная хоккейная лига. ЦСКА (Москва) - "Нефтехимик" (Нижнекамск). Булат Шафигуллин ("Нефтехимик") и игроки ЦСКА во время матча. Ноябрь 2023 года 
© ТАСС
Москва. Еноты в енотокафе "Пушистая братва". Ноябрь 2023 года
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Москва. Еноты в енотокафе "Пушистая братва". Ноябрь 2023 года 
© ТАСС

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Краснодарский край. Анапа. Горожане на пляже Витязево на фоне сухогруза под флагом Белиза Blue Shark, севшего на мель. Судно ожидало в морском порту Тамань погрузки ячменя для отправки в Египет. Получив штормовое предупреждение, экипаж перевел сухогруз на якорную стоянку. Около 23.00 мск 26 ноября сильный ветер и волна сорвали судно с якорей, после чего оно начало дрейфовать в сторону берега. Декабрь 2023 года
20/20
Краснодарский край. Анапа. Горожане на пляже Витязево на фоне сухогруза под флагом Белиза Blue Shark, севшего на мель. Судно ожидало в морском порту Тамань погрузки ячменя для отправки в Египет. Получив штормовое предупреждение, экипаж перевел сухогруз на якорную стоянку. Около 23.00 мск 26 ноября сильный ветер и волна сорвали судно с якорей, после чего оно начало дрейфовать в сторону берега. Декабрь 2023 года 
© ТАСС

В 2023 году произошло множество ярких событий, как в нашей стране, так и по всему миру. Фоторедакторы ТАСС по традиции выбрали из нескольких десятков тысяч снимков, сделанных фотографами агентства, сто самых ярких и важных кадров уходящего года. В итоговую подборку вошли фотографии участников СВО, природные катастрофы, спортивные достижения страны, политические и общественные события. Мы предлагаем вам взглянуть пусть и на сокращенную, но не менее важную версию знаковых снимков, которые уже вошли в историю.

Самые яркие события уходящего 2023 года в объективе фотографов информационного агентства ТАСС — в галерее «Рамблера».

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