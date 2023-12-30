Итоги 2023 года в фотографиях

Приморский край. Владивосток. Участники установления мировых рекордов во время заплыва в бухте Труда на острове Русском. В рамках мероприятия установили сразу два мировых рекорда: спустили на воду самую большую доску для гребли стоя (20,29 метра в длину, 2,62 метра в ширину) и установили рекорд по самому большому количеству людей на сапборде (42 человека). Сапборд сделали в Китае по технологии и чертежам Владивостокской компании Molokai Shop. Он расчитан на 50 человек. Август 2023 года