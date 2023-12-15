Врачи скорой начнут оказывать медпомощь без согласия пациента

Депутаты Госдумы на пленарном заседании приняли во втором и третьем чтении законопроект, который позволяет работникам скорой помощи осуществлять медицинское вмешательство без согласия пациента в случае существовании угрозы для его жизни. Об этом передает ТАСС.

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Ранее в случае, когда гражданин не мог выразить свое согласие на оказание медвмешательства, решение принимал консилиум врачей. Однако в условиях экстренного оказания помощи это сделать невозможно, отметили авторы инициативы. Новые нормы позволят врачам оказывать пациенту помощь при угрозе жизни сразу, без его согласия.